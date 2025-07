Jannik Sinner heeft een heel opvallend besluit genomen. De Italiaanse toptennisser kiest ervoor om zijn eerder weggestuurde fitnesscoach Umberto Ferrera weer in de armen te sluiten. Ferrera was het middelpunt van de rel rond de positieve dopingtest van Sinner.

Sinner nam aan de vooravond van Wimbledon een opvallend besluit door een aantal van zijn fysieke trainers weg te sturen. Het was de vraag wat voor effect dat zou hebben tijdens het toernooi, maar de Italiaan bleek er weinig last van te hebben. Hij won Wimbledon door in de finale Carlos Alcaraz te verslaan.

Dopingschorsing

De Italiaan moest echter wel op zoek naar een vervanger en heeft er nu voor gekozen om Ferrara na ongeveer een jaar weer in de armen te sluiten. Dat is een pikante beslissing, want Sinner moest eerder dit jaar een dopingschorsing van drie maanden uitzitten en heeft altijd volgehouden dat het verboden middel clostebol mede door Ferrara in zijn lichaam terecht is gekomen.

Sinner testte vorig jaar tijdens het toernooi van Indian Wells tot twee keer toe positief op het middel en de Italiaan beweerde dat het in zijn lichaam kwam door een massage van fysiotherapeut Giacomo Naldi. De fysio had een wond aan zijn hand en besloot na overleg met Ferrara om daar een spray op te doen. Volgens lezing van de Italiaan is door de massage het middel ook in zijn lichaam terechtgekomen.

Hereniging met omstreden coach

De positieve test werd pas enkele maanden later bekend en toen besloot Sinner om zowel Ferrara als Naldi de laan uit te sturen. Het voelt niet lekker om met ze door te gaan", zei hij. "Ik heb frisse lucht nodig." Na een hoop juridisch gedoe werd Sinner begin dit jaar uiteindelijk voor drie maanden geschorst.

De Italiaan haalde na zijn comeback de finale van Roland Garros en won Wimbledon. Dat deed hij zonder Ferrara, maar in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar gaan ze toch weer samenwerken. "Umberto Ferrara heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het team rond Sinner", laat het managementteam van de Italiaanse tennisser weten. "Jannik gaat zich met hem voorbereiden op het Cincinnati Open en de US Open."

Belangrijke periode

Voor Sinner staat er bij die toernooien flink wat op het spel, want hij won ze vorig jaar allebei en verdedigt dus enorm veel punten voor de wereldranglijst. Om zo fris mogelijk op de baan te staan, besloot hij het masterstoernooi van Toronto aan zich voorbij te laten gaan. Hij is niet de enige grote naam die ontbreekt in Canada, want ook Novak Djokovic en Carlos Alcaraz trokken zich terug.