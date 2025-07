Carlos Alcaraz zorgt deze zomer opnieuw voor opschudding. Terwijl hij zich terugtrekt uit een belangrijk toernooi, geniet de Spaanse tennisser volop van een opvallende vakantie. Voor hem draait het om herstel, maar tegelijkertijd roept hij vraagtekens op.

Na een spannende finale op Wimbledon, waarin hij nipt verloor van Jannik Sinner, zocht de Spaanse tennisser rust in het pittoreske El Puerto de Santa María aan de Spaanse kust. Met relaxte stranden en een levendige cultuur bood deze plek de perfecte omgeving om weer op krachten te komen.

Alcaraz tankt bij in Spaanse kustplaats

Het is niet de eerste keer dat hij een pauze neemt om zich op te laden. Eerder ging hij al eens naar Ibiza, nadat hij de titel greep op Roland Garros. Tijdens zijn vakantie op het Spaanse feesteiland wist hij de nodige aandacht te trekken. Dit jaar ging hij wederom na zijn overwinning in Parijs naar Ibiza, waar hij het deze keer wat rustiger aandeed.

Deze week koos hij na Wimbledon opnieuw voor een ontspannen vakantie, dit keer in het schilderachtige El Puerto de Santa María. "Even bijtanken", schreef hij bij zijn post op Instagram. De 22-jarige Spanjaard was omringd door goed gezelschap en genoot onder meer van heerlijke paella en karten. Naast het relaxen bij het zwembad was er ook ruimte voor enkele feestelijke avonden.

Toptennissers melden zich massaal af voor toernooi na Wimbledon

Hoewel Alcaraz regelmatig geniet van een feestvakantie, kiest hij dit seizoen bewust voor voldoende rust en herstel. Zo meldde hij zich zondag af voor het prestigieuze ATP-toernooi National Bank Open in Toronto. Hiermee volgt hij het voorbeeld van andere toppers als Sinner en Novak Djokovic, die ook prioriteit geven aan hun fysieke en mentale fitheid.

Toernooidirecteur Karl Hale is teleurgesteld over het ontbreken van de grote namen, maar benadrukt dat het deelnemersveld nog steeds sterk is. Met Sinner, Djokovic, Draper en Alcaraz afwezig, liggen de kansen nu bij favorieten als Zverev, Fritz, Musetti en Shapovalov. Ook Tallon Griekspoor krijgt zo een kans om zich te laten zien na zijn recente verlies tegen Jesper de Jong.