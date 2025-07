Sem Verbeek veroverde vorige week in het gemengd dubbelspel op Wimbledon zijn eerste grandslamtitel. Als beloning mocht de 31-jarige Nederlander zondagavond een bezoekje brengen aan het gala met alle kampioenen en daar zag hij dus ook Jannik Sinner en Iga Swiatek, de winnaars in het enkelspel, met elkaar dansen.

Verbeek was lange tijd een relatief onbekende naam in de tenniswereld, maar eerder dit jaar haalde hij in het mannendubbelspel verrassend de halve finale op de Australian Open. Op Wimbledon verscheen hij in het gemengd dubbelspel plotseling met Katerina Siniakova, de beste vrouwelijke dubbelaar ter wereld, aan zijn zijde en dat bleek een droomcombinatie. Ze pakten samen de titel en Verbeek stal na afloop de show met zijn speech.

De Nederlandse dubbelspecialist mocht een paar dagen later ook nog eens verschijnen op het speciale gala voor de kampioenen, maar het is niet zo dat alle winnaars daar samen aan tafel zitten. De organisatie zorgde ervoor dat hij niet in de buurt van Sinner kon komen. "Er staat ook echt een marinier naast van: hier mag je niet..., die wordt echt goed beschermd", vertelt hij in het radioprogramma NOS Langs de Lijn en Omstreken.

'Hij had al wat glaasjes op'

De Nederlander klapte ook nog even uit de school over de traditionele dans tussen de winnaars in het enkelspel. "We hadden het er van tevoren al over dat je hoopt dat Alcaraz wint, omdat zijn heupjes wat losser zijn."

Het werd dus niet Alcaraz, maar Sinner. De Italiaan komt normaal gesproken vrij stijfjes over, maar deze keer viel dat mee en de reden was duidelijk volgens Verbeek: "Hij had wel al een paar glaasjes op dus hij was iets losser dan normaal, dat was leuk om te zien. In die tien seconden dat ze aan het dansen waren, was dat wel in zijn voordeel."

Dreun voor Verbeek

Verbeek krijgt ondanks zijn titel op Wimbledon niet de kans om op de US Open mee te doen aan het gemengd dubbelspel. Daar heeft de organisatie juist dat onderdeel volledig op de schop gegooid. Het evenement wordt een week voor de enkelspeltoernooien gespeeld en door die wijziging heeft de organisatie het voor elkaar gekregen dat de toppers uit het enkelspel koppels gaan vormen. De dubbelspecialisten vallen daardoor, op titelverdedigers Andrea Vavassori en Sara Errani na, buiten de boot.