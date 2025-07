Tijdens de US Open wordt het gemixte dubbeltoernooi gespeeld door mannelijke topspelers in duo's met de vrouwelijke top. Wimbledon-winnaar Jannik Sinner speelt met de vrouwelijke nummer elf van de wereld Emma Navarro en de Amerikaanse riep de Italiaan onlangs even tot de orde.

Op zondag 24 augustus vindt de eerste dag plaats van de volgende Grand Slam: de US Open. Daarvoor (19-20 augustus) is het mixed dubbel-toernooi ook zeker iets om naar uit te kijken. Zo speelt Sinner daar dus met Navarro, zijn Carlos Alcaraz en Emma Raducanu een team en speelt Novak Djokovic met Olga Danilovic. De nummer één van de wereld bij de vrouwen, Aryna Sabalenka, is een team met Gregor Dimitrov. Een ander duo om naar uit te kijken is Naomi Osaka en Nick Kyrgios.

Emma Navarro

Ondanks dat Sinner net Wimbledon heeft gewonnen, was zijn dubbelpartner Navarro er nog niet gerust op dat de Italiaan op zijn best aan de start van de US Open zou verschijnen. Daarom sprak de Amerikaanse een boodschap voor hem in, die eerst met een lief bericht begint. "Hee Jannik, Emma hier. Ik wil je vanuit hier heel graag feliciteren met je Wimbledon-titel. Ik heb veel van je wedstrijden gekeken. Ik heb natuurlijk ook de finale gezien en het ziet eruit alsof je goed tennis speelt."

Time to get to work 😤



Emma Navarro and @janniksin have entered the US Open Mixed Doubles Championships and Emma wants to ensure Jannik is at the top of his game 😅 pic.twitter.com/iW4mkm2fyB — US Open Tennis (@usopen) July 17, 2025

"Maar ik ben wel een beetje bezorgd. Ik heb je niet veel aan het net gezien. Je had wel een mooie tweener tussen je benen door aan het net. Dat was wel cool ofzo, maar je overhead aan het net miste je. Ik weet dan ook niet of dat telt. Je moet nog wel even echt je best gaan doen op de trainingen. Vooral aan het net en op je dubbelspel in de komende maand. Hopelijk kan je dat deel van je spel nog verbeteren, want ik ben hier ook elke dag aan mijn dubbelspel aan het werken. Je moet echt even een stapje bij zetten en op mijn niveau komen daarin. Aan het werk vriend", besluit Navarro met een knipoog.

Tijdens Wimbledon werd Navarro zelf bij de laatste zestien uitgeschakeld door Mirra Andreeva. Haar laatste zege dateert alweer van maart, toen ze de Merida Open in Colombia won.