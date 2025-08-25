Het debuut van Jesper de Jong op US Open is voorbij. De Nederlandse toptennisser kwalificeerde zich voor de Grand Slam en verzekerde zich daarmee al van bijna een ton aan prijzengeld. Daar is in de eerste ronde direct een einde aan gekomen. Hij verloor in een geweldige partij van de Amerikaan Brandon Nakashima.

De Jong overleefde liefst drie kwalificatierondes om het hoofdtoernooi in de Verenigde Staten te bereiken. De Nederlander wist dat dit hét moment was om zich te plaatsen voor de Grand Slam, want de prijzenpot van de US Open is de hoogste ooit in het tennis. Zo gaan de winnaars in het enkelspel er met liefst vijf miljoen dollar vandoor.

Prijzengeld Jesper de Jong op US Open

Zo ver is het nog lang niet voor De Jong. De 25-jarige toptennisser was na het overleven van de kwalificatierondes al zeker van 110.000 dollar, omgerekend zo'n 94.000 euro. Eén ronde overleven betekende alweer zo'n 40.000 euro meer (132.000 euro) voor de Haarlemmer.

Daarvoor moest hij eerst afrekenen met Brandon Nakashima, een 24-jarige Amerikaan die 31e staat op de wereldranglijst. Dat is een stuk hoger dan De Jong, die het moet doen met de 83e plek. De Nederlander kwam met 2-1 in sets voor, maar zag zijn ervaren tegenstander in eigen land langszij komen. In een super tiebreak (match tiebreak) werd Nakashima als winnaar aangewezen: 6-2 6-7 (5) 2-6 6-2 7-6 (7).

Gigantische prijzenpot

Elke stap levert hem een flinke bonus op. De tweede ronde is goed voor 132.000 euro, de derde ronde levert 203.000 euro op en wie de vierde ronde haalt, mag 343.000 euro bijschrijven. In de kwartfinales loopt dat bedrag op tot 566.000 euro en halvefinalisten krijgen zelfs ruim 1 miljoen euro. De uiteindelijke winnaar gaat met een cheque van 4,3 miljoen euro naar huis.

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.