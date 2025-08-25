Debutant Jesper de Jong is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Nederlandse toptennisser kwam met 2-1 in sets voor, maar zag zijn Amerikaanse tegenstander terugkomen. Hij verloor in een super tiebreak van Brandon Nakashima: 6-2 6-7 (5) 2-6 6-2 7-6 (7).

De Jong plaatste zich via de kwalificaties voor het eindtoernooi en is na Tallon Griekspoor de tweede Nederlander die op dag één van de US Open direct is uitgeschakeld. De 25-jarige Haarlemmer verbreekt daarmee een bijzondere reeks.

Debuut op US Open

De Nederlandse nummer drie haalde in zijn eerste vier (!) grandslamtoernooien altijd de tweede ronde. Met zijn debuut op het hardcourt van de US Open eindigt de reeks. Met Nakashima had De Jong het niet getroffen in de loting, hij is namelijk de nummer 31 van de wereld.

De wedstrijd tussen de Nederlander en de Amerikaan eindigde pas diep in de Nederlandse nacht. 'Qualifier' De Jong zorgde voor spektakel door zo dichtbij de overwinning op de thuisspeler te zijn. Na een 2-1 voorsprong haalde hij er een super tiebreak (of match tiebreak) uit, dat is een tiebreak tot de 10 in plaats van tot de 7.

Super tiebreak

In de tiebreak liep De Jong snel tegen een achterstand aan, die hij niet wist weg te werken. De tegenstander van Nakashima in de tweede ronde is de Zwitser Jerome Kym die als qualifier verrassend top 100-speler Ethan Quinn versloeg.

Nederlanders

Het was geen goede dag voor de Nederlandse tennissers op de US Open. De helft van de equipe is alweer uitgeschakeld. Griekspoor verloor kansloos van de veel lager geplaatste Fransman Adrian Mannarino. De Nederlandse hoop ligt nu volledig bij Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens.

Van de Zandschulp speelt maandagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd tegen Holger Rune, terwijl Lamens dinsdag pas begint tegen de 18-jarige wildcard Valerie Glozman.

