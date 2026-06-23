Jesper de Jong leefde de afgelopen weken op een roze wolk na zijn sprookje op Roland Garros. Inmiddels bereidt hij zich in alle drukte voor op het begin van Wimbledon. In aanloop naar de Grand Slam op het heilige gras verraste hij één van zijn grootste fans met een cadeau van Carlos Alcaraz.

De 26-jarige De Jong leek Roland Garros zelfs mis te lopen nadat hij strandde in de kwalificaties. Door een afmelding van Arthur Fils mocht hij alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi. Dat pakte geweldig uit. De Nederlander versloeg onder anderen Stan Wawrinka en Karen Khachanov en haalde verrassend de vierde ronde. Vervolgens bleef hij op gravel spelen en won hij nog een Challenger-toernooi in Italië.

Vol vertrouwen

"Toen stond ik opeens in de vierde ronde van een grandslam... Bizar hoe dat soms kan gaan, het lijntje is zo dun", vertelt De Jong in gesprek met De Telegraaf. Vooral zijn zege op Khachanov gaf vertrouwen. "Dat geeft een goed gevoel en vertrouwen. Ik kan het niveau gewoon aan." En dat terwijl hij het seizoen nog slecht was begonnen. "Het hele jaar ging nog niet zoals ik hoopte. Ik viel wat weg op de wereldranglijst en of je het nu wil of niet, daar word je bij vlagen onzeker van. Natuurlijk ging ik af en toe aan mezelf twijfelen."

Nu wacht Wimbledon, waar hij rechtstreeks werd toegelaten na een afmelding. "Het is denk ik voor ons als spelers het mooiste toernooi om te spelen. En trouwens, ik denk voor het publiek ook het mooiste toernooi om te kijken. Er hangt gewoon iets magisch over dat park."

Moeder verrast

Zijn ouders reizen mee naar Londen. Vorig jaar moest zijn moeder Wimbledon missen nadat ze haar enkel brak. "Ze was er echt verdrietig van, dus ik wilde iets doen om haar op te peppen", vertelt de Haarlemmer daarover. Daarvoor schakelde De Jong niemand minder dan Carlos Alcaraz in. De Spaanse wereldtopper nam een persoonlijk videobericht op voor zijn moeder. "Daar was ze echt héél blij mee", glundert De Jong. "Na mij is hij haar favoriete speler. Alcaraz is ook gewoon zo’n relaxte gozer. Ik wist dat ik het hem wel kon vragen en hij twijfelde ook geen seconde."

Ondanks de afwezigheid van Alcaraz op Wimbledon heeft De Jong wel een duidelijke favoriet voor de titel. "Sinner is de allerbeste tennisser van de planeet. Al wordt er een grandslamtoernooi op ijs gehouden, dan nog is hij de grote favoriet", besluit hij.

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