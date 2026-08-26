De US Open staat voor de deur en Novak Djokovic jaagt op zijn eerste grandslamtitel in drie jaar. In aanloop naar het toernooi verscheen een documentaire over de Servische tennislegende, waarvoor hij op opvallende wijze promotie maakte in hartje New York.

Djokovic is met 24 grandslamtitels recordhouder bij de mannen, maar het is inmiddels alweer even geleden dat hij een trofee omhoog mocht houden. Drie jaar geleden pakte hij zijn laatste Grand Slam-titel, nota bene op de US Open. Toch zijn er zeker kansen voor de Serviër. Door de afwezigheid van Jannik Sinner en de onzekerheid over het niveau van Carlos Alcaraz na zijn slepende polsblessure behoort Djokovic opnieuw tot een van de favorieten.

Inmiddels is de Serviër neergestreken in New York, zo blijkt uit zijn activiteiten op sociale media. In aanloop naar het toernooi is een documentaire verschenen over de recordhouder van de meeste Grand Slam-titels en daar wordt ook in Amerika volop aandacht aan besteed.

Times Square

Zo is de reclame voor de documentaire te zien op verschillende billboards in New York. Djokovic besloot zijn billboard op Times Square, een van de drukste pleinen van New York, zelf maar eens een bezoekje te brengen. Op een filmpje op zijn Instagram-account is te zien hoe de toptennisser, volledig onherkenbaar met een zwarte capuchon en zonnebril, een kijkje neemt bij het gigantische reclamebord.

Op ludieke wijze zet hij zijn zonnebril af, maar weinig mensen lijken hem daadwerkelijk te herkennen. "Een kijkje bij mijn nieuwe favoriete Times Square-billboard", luidde zijn bericht.

US Open

Met de US Open gaat volgende week het laatste grandslamtoernooi van 2026 van start. Van zondag 30 augustus tot en met zondag 13 september strijden de beste spelers ter wereld om de titel in New York. Jannik Sinner, de nummer één van de wereld, is er niet bij wegens een blessure. Ook Deense toptennisser Holger Rune is er niet bij.

De enkelspeltoernooien beginnen op zondag 30 augustus, maar enkele dagen eerder wordt al een eerste titel vergeven. Het gemengd dubbelspel wordt op dinsdag 24 en woensdag 25 augustus gehouden. Sinds vorig jaar gooide de organisatie de opzet van dat onderdeel volledig op de schop, waardoor ook veel topspelers uit het enkelspel meedoen.