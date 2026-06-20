Aryna Sabalenka heeft in aanloop naar Wimbledon opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden. Net als op Roland Garros verloor de Belarussische nummer één van de wereld in Berlijn wederom een set zonder ook maar een game te winnen. Tegen Jessica Pegula verloor ze met: 4-6, 7-6 (4), 0-6.

Voor Sabalenka is een beslissende set op dit moment enorm lastig om doorheen te komen. De Belarussische nummer één op de WTA-ranking leed op Roland Garros al een zeer pijnlijke nederlaag. Toen was ze de topfavoriet voor de winst in Parijs, maar verloor ze in de kwartfinale van Diana Shnaider. Het kwam aan op een beslissende derde set en die ging met 6-0 naar haar opponente. Een bijzondere inzinking voor de beste tennisster van de wereld.

Vervolgens nam ze even rust en gebruikte ze het toernooi van Berlijn als voorbereiding op Wimbledon. De eerste rondes kwam ze nog relatief eenvoudig door, maar met Jessica Pegula wachtte een echte wereldtopper. Voor Sabalenka was het bovendien het enige toernooi waar ze op gras zou spelen richting de volgende Grand Slam.

Pijnlijk verlies

De viervoudig grandslamwinnares stond net als een dag eerder in de kwartfinale al snel een break achter en verloor de eerste set van de Amerikaanse nummer 4 van de wereld. De tweede set was via een tiebreak voor Sabalenka. Daardoor kwam alles aan op de allesbeslissende derde set, maar die werd opnieuw erg pijnlijk.

Net als op Roland Garros raakte Sabalenka zo goed als niks in de derde set. Ze verloor die dan ook kansloos met 0-6. In het tennis heet dat een bagel. Vervolgens oogde ze licht geïrriteerd en vertrok ze met een sip gezicht naar binnen. Het werd dus allesbehalve een ideale voorbereiding voor de Belarussische.

Wimbledon

Desondanks kan de focus van Sabalenka nu op Wimbledon. Dat toernooi begint over een week en als nummer één van de plaatsingslijst hoort ze uiteraard tot de topfavorieten in Londen. Ze hoopt eindelijk eens te winnen op het heilige gras. Afgelopen jaar bereikte ze alweer voor de derde keer de halve finale, maar de eindstrijd behaalde ze nog nooit.

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