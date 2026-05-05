Voor Tallon Griekspoor staat er een heel belangrijk toernooi voor de deur. De Nederlander doet mee aan het masterstoernooi in Rome en dat is het laatste grote gravelevenement voor Roland Garros. Griekspoor kan zichzelf daar een flink voordeel geven voor het grandslamtoernooi in Parijs.

Griekspoor boekte bij het vorige masterstoernooi in Madrid eindelijk zijn eerste overwinning van ht gravelseizoen en dat was een welkome opsteker na een roerige periode. Hij haalde eerder dit jaar verrassend de finale in Dubai, maar kon die door een blessure niet spelen. Daardoor miste hij ook de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

De 29-jarige Griekspoor maakte vervolgens zijn rentree op gravel, maar daar wil het nog niet helemaal vlotten. In Marrakesh, Monte Carlo en München ging hij direct onderuit. Griekspoor won in Madrid wel voor het eerst een partij, maar ging daarna weer onderuit tegen wereldtopper Lorenzo Musetti.

Griekspoor staat op cruciale plek

Griekspoor schoof door die overwinning in Madrid wel twee plekjes op de wereldranglijst op en dat kan weleens cruciaal zijn. Hij is sinds maandag de nummer 31 van de wereld en als hij die plek weet te behouden voor Roland Garros maakt hij zijn loting bij voorbaat als een stuk simpeler.

Op de grandslamtoernooien krijgen de beste 32 spelers namelijk een geplaatste status. Zij komen elkaar in de eerste twee rondes sowieso niet tegen. De nummer 33 is daarentegen overgeleverd aan de grillen van de loting. Die speler kan bijvoorbeeld in de eerste ronde al Jannik Sinner, Alexander Zverev of Novak Djokovic treffen.

Griekspoor staat dus nog net aan de goede kant en heeft zelfs nog wat extra speling doordat al duidelijk is dat titelverdediger Carlos Alcaraz niet van de partij zal zijn in Parijs. De Spanjaard kampt met een polsblessure. Ook van de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 7 van de wereld, is nog onduidelijk of hij op tijd hersteld zal zijn van een knieblessure.

Roland Garros extra belangrijk voor Griekspoor

Griekspoor kan dus nog wel wat plekjes verliezen om alsnog zijn geplaatste status te behouden, maar de marges om hem heen zijn dusdanig klein dat het ook zomaar de verkeerde kant op kan vallen als hij meteen verliest in Rome. Griekspoor zal dus hopen een mooi resultaat neer te zetten in de Italiaanse hoofdstad om niet afhankelijk te worden van anderen.

Mocht de Nederlander toch snel onderuit gaan dan heeft hij nog een uitweg om de schade te herstellen. Bij een vroege nederlaag in Rome kan hij volgende week nog meedoen aan een challengertoernooi in Bordeaux, dat gedeeltelijk overlapt met het mastersevenement in Italië. In de Franse stad zijn veel minder punten te verdienen, maar die kunnen wel net het verschil maken.

Voor de Nederlander is het juist op Roland Garros extra belangrijk om de toppers te ontlopen. Hij haalde vorig jaar de vierde ronde, zijn beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Dat leverde hem ook flink wat punten op. Als hij nu als ongeplaatste speler in de eerste ronde al tegen een wereldtopper moet spelen, maakt dat de kans een stuk kleiner om die punten te verdedigen.