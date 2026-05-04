Een heleboel toptennissers, waaronder Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Aryna Sabalenka, hebben in een brief ondertekend 'diep teleurgesteld' te zijn in de riante prijzenpot van Roland Garros.

De organisatie van het grandslamtoernooi in de Franse hoofdstad maakte vorige maand bekend het prijzengeld voor dit jaar te verhogen. Die verhoging volgde na een eerdere oproep van spelers om een groter deel van de toernooiopbrengsten te krijgen.

Het totaalbedrag van het prijzengeld komt dit jaar uit op 61,7 miljoen euro, 5,4 miljoen meer dan een jaar eerder. Zo strijkt een verliezer van de eerste ronde van het kwalificatietoernooi al 24.000 euro op. De uiteindelijke winnaar ontvangt maar liefst 2,8 miljoen euro, ten opzichte van 2,5 miljoen euro van vorig jaar. Ondanks de verhoging blijft het prijzengeld achter bij de drie andere grandslamtoernooien zoals de Australian Open, waar de prijzenpot dit jaar een totaal van 111,5 miljoen euro bevatte.

Open brief

In de brief, die verder onder anderen werd ondertekend door Novak Djokovic en Alcaraz, vragen de tennissers om een percentage van 22 procent van de opbrengst van een toernooi. Verder willen ze de oprichting van een fonds om pensioenen, gezondheidszorg en zwangerschapsverlof te financieren.

De toptennissers zijn 'diep teleurgesteld' dat deze wensen niet zijn gerespecteerd. "Deze aankondiging draagt niets bij aan het oplossen van de structurele problemen die de spelers het afgelopen jaar voortdurend en op redelijke wijze hebben aangekaart. Er is geen enkele dialoog geweest over hun welzijn en er is geen vooruitgang geboekt bij het opzetten van een formeel inspraakmechanisme voor de spelers bij de besluitvorming van de Grand Slams", zo schrijven ze.

Rome Masters

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint op maandag 18 mei. Vanaf deze week start het laatste grote toernooi in voorbereiding op het Grand Slam-toernooi wat op gravel gespeeld wordt. Het masterstoernooi van Rome staat namelijk op de planning. Echter hebben al veel grote namen zich afgemeld voor dat toernooi, zoals Alcaraz en Taylor Fritz.