Toptennisser zorgt met te lange boodschap voor merkwaardig voorval én wordt bestraft

Tennisser Robin Haase trouwde in het najaar van 2024 met zijn geliefde Laurie en dat was natuurlijk een heel mooi moment. De twee hebben echter ook flink wat vervelende gebeurtenissen moeten doorstaan, want ze proberen al tijden tevergeefs om kinderen te krijgen. De vrouw van de Nederlandse tennisser deelde daar donderdag een hartverscheurend verhaal over.