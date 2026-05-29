Staat tennisster Yulia Putintseva op de baan, dan komt er vuurwerk. Is het niet met haar spel, dan wel met haar uitbarstingen richting de opponent, het publiek of de umpire. Bij Roland Garros was het weer raak met de in Rusland geboren en voor Kazachstan uitkomende Putintseva (31). Vorig jaar was ze nog de nummer 20 van de wereld.

In de tweede ronde trof ze Camila Osorio. Putintseva verloor de eerste set en verzeilde in de tweede set in een tiebreak. Bij 4-4 daarin stond ze op de rand van de afgrond. Nadat de umpire een bal van haar uit had gegeven, brak de spanning haar op.

El enfado morrocotudo de Yulia Putintseva, que estampó su raqueta contra el suelo, ante la decisión de la juez de silla#RolandGarros pic.twitter.com/cDbm6u0hvh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 29, 2026

De Kazachse speelster betwistte de visie van de umpire en deed dat met allerlei gebaren, acties en demonstratieve handelingen. Zo wierp ze haar racket op de grond, straalde ze behoorlijk wat non-verbale agressie uit en waren er veel gebaren met haar handen.

Verlies

De umpire hoorde het allemaal aan wat Putintseva te zeggen had, maar bleef bij haar beslissing. De discussie duurde bijna een minuut. Het punt ging dus naar de Colombiaanse Osorio. Uiteindelijk ging de tie-break wel naar Putintseva, maar Osorio pakte de match in de tweede ronde in drie sets.

Putintseva is doorgaans niet een van de meest geliefde speelsters op de WTA-tour. Door acties in het verleden keerden fans en medespeelsters zich tegen de Kazachse. Zo ging een moment waarop Putintseva een ballenmeisje op de US Open in 2024 compleet negeerde viraal. Daarnaast kreeg ze het na een onderling duel aan de stok met Maria Sakkari, waarbij de Griekse Putintseva toebeet dat 'niemand haar mag'.

Australian Open

Begin dit jaar was er ook weer ophef na haar partij tegen Zeynep Sönmez bij het grandslamtoernooi Australian Open. Na de wedstrijd werd Putintseva door bijna het complete stadion uitgejouwd. De speelster reageerde door een hand achter haar oor te houden, alsof ze het publiek niet goed kon horen. Vervolgens werden de fans getrakteerd op een dansje. Ook in haar interview achteraf gaf Putintseva aan dat het boegeroep haar niet veel doet.

