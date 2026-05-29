Jesper de Jong heeft een unieke prestatie geleverd op Roland Garros. Hij staat in de vierde ronde van het grandslamtoernooi na een knappe zege op de Rus Karen Khachanov, de nummer 15 van de wereld. De Jong moest er even voor overwerken, maar stapte na dik vier uur tennis als winnaar van de baan.

De Jong en Khachanov gaven in het begin van de wedstrijd niets weg. Tijdens de eerste set raakte de Nederlander nog in discussie met de umpire. Volgens De Jong was de service van de Rus uit, maar de scheidsrechter gaf Kachanov toch het punt. "Ben je serieus?", reageerde De Jong fel, waarna hij verhaal ging halen.

Hij moest daarna de knop omzetten en behield zijn eigen servicegame. Hij won de eerste set met 7-5. In de tweede set waren De Jong en zijn tegenstander ook aan elkaar gewaagd. Dit keer werd het 7-5 in het voordeel van de Rus.

Jesper de Jong vergeet karwei eerder te klaren

De derde set speelde de Nederlander ijzersterk en besliste hij met 6-2. Na de break in de derde set won De Jong zeven games op rij. Bij een 5-3 voorsprong in de vierde set lukte het hem niet om de wedstrijd uit te serveren. Khachanov behield daarna ook zijn eigen servicegame, waardoor het 5-5 gelijk werd. Toch kreeg De Jong werkelijk uit het niets twee matchpoints in de schoot geworpen. De Nederlander speelde echter zeer behouden, waardoor de Rus ze allebei wegpoetste. De set moest daarna beslist worden met een tiebreak. Daarin trok Khachanov oppermachtig aan het langste eind.

Het was afwachten hoe De Jong die mentale opdoffer te boven zou komen. Hij koos er voor om even een toiletpauze te nemen. Daarna kwam hij als herboren terug. De Nederlander durfde weer aanvallender te spelen en dat loonde. De Jong brak Khachanov direct twee keer aan het begin van de set. Zo stond het in rap tempo 4-0 in games, zag ook zijn vriendin Pien Hersman.

Bron: HBO Max / Eurosport

De Jong bleef goed over de baan bewegen ondanks dat het vijfde tennisuur was ingegaan. Wel maakte hij het weer even spannend door een break voorsprong in te leveren. De Jong rechtte echter fenomenaal de rug in de game van Khachanov. Bij 4-2 in zijn voordeel sloeg De Jong een wereldbal om terug te breken. Dus was hij één game verwijderd van de vierde ronde. Dit keer sloeg hij wel toe toen hij de wedstrijd in het slot kon gooien. Na de winnende bal zakte hij door zijn knieën, daarna zocht hij zijn box op en vierde hij terecht een feestje.

Bijzondere mijlpaal

Er is met Jesper de Jong nog één Nederlander van de partij op Roland Garros. De Jong had zich eigenlijk niet geplaatst, maar werd door een afmelding op het laatste moment aan het toernooi toegevoegd als lucky loser. Daar maakt hij optimaal gebruik van, want hij staat als enige landgenoot in de vierde ronde. Het is voor het eerst dat De Jong die mijlpaal bereikt op een grandslamtoernooi.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover