Jesper de Jong sloeg zich vrijdag naar de vierde ronde op Roland Garros. Het is voor het eerst dat hij zo ver weet te komen op een grandslamtoernooi. De Nederlandse tennisser krijgt daarvoor ook een mooie beloning, want hij is nu al zeker van een flink bedrag aan prijzengeld en een forse stijging op de wereldranglijst.

Het avontuur van De Jong, die de afgelopen twee jaar strandde in de tweede ronde, leek vorige week al ten einde te komen nadat hij in de laatste kwalificatieronde verloor. Hij profiteerde echter van een afmelding en mocht daardoor als lucky loser toch nog meedoen.

De Jong maakt optimaal gebruik van die mooie kans, want hij sloeg zich vrijdag in Parijs naar de vierde ronde. Hij won maandag in de eerste ronde van de Zwitserse oud-kampioen Stan Wawrinka en sloeg zich twee dagen later probleemloos langs qualifier Federico Cina. Dus wachtte een mooi onderonsje met Karen Khachanov, de mondiale nummer 15.

Grote stunt tegen nummer 15 van de wereld

Dat werd een spannende partij. In de twee sets gaven de twee elkaar weinig toe, ze wonnen er ieder eentje. In set 3 volgde een versnelling van De Jong, die dat momentum meenam naar de vierde set. Daarin mocht hij op 5-3 serveren voor de wedstrijd, maar toen haperde de service. Even later kreeg de Nederlander uit het niets twee matchpoints op de service van de Rus.

Daarin durfde De Jong geen risico te nemen. Dat kwam hem duur te staan. Khachanov haalde er een tiebreak uit en was daarin de betere. Maar De Jong veerde mentaal op en brak zijn tegenstander in de beslissende set gelijk twee keer. Even bibberde hij op eigen service, alleen hij zorgde direct voor een re-break. Daarna serveerde De Jong het wel uit.

Roland Garros

De Jong bewijst zichzelf daarmee een hele mooie dienst, want hij heeft zijn prestatie van vorig jaar overtroffen en daardoor gaat hij op de wereldranglijst sowieso stijgen. Hij begon als nummer 106 van de wereld aan Roland Garros, maar keert door zijn plek in de vierde ronde terug in de top 85.

Dat is niet alles, want De Jong verdient ook een heel mooi bedrag aan prijzengeld door het halen van de vierde ronde. Hij is na zijn zege op Khachanov namelijk verzekerd van liefst 285.000 euro. Als hij ook zijn volgende partij wint in Parijs dan stijgt dat bedrag zelfs naar 447.000 euro. Voor de winnaar van het toernooi ligt zelfs 2,8 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

Zware tegenstander

Om de kwartfinales te halen op het Franse gravel zal De Jong wel een zware tegenstander moeten verslaan. Hij speelt in de vierde ronde hoogstwaarschijnlijk tegen Alexander Zverev, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Duitser zal gebrand zijn om te winnen van de Fransman Quentin Halys, want topfavoriet Jannik Sinner én Novak Djokovic liggen al uit het toernooi.

