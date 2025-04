Toptennisser zorgt voor ophef na bizarre onthulling: 'Als er een pil bestond...'

Tennisser Alexander Zverev liep dinsdag helemaal leeg over de zoveelste nederlaag van de afgelopen periode, maar deed ook een opmerkelijke uitspraak tijdens een tv-programma in zijn geboorteland Duitsland.

Na zijn verloren finale op de Australian Open beleeft Zverev, de huidige nummer twee van de ATP-ranking, een dramatische periode. Zijn volgende negatieve resultaat kwam in Monte Carlo, waar hij met 6-2, 3-6, 5-7 verloor van de Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 34 van de ATP-ranking.

Bizarre uitspraak

Naast zijn teleurstelling over de zoveelste nederlaag, zorgde een bizarre uitspraak van Zverev voor ophef in de pers. Tijdens een uitzending van Magenta TV zei de huidige nummer twee van de wereld dat hij niet van eten houdt. "Als er een pil bestond waardoor ik nooit meer hoefde te eten, zou ik die meteen nemen. Ik ben niet kieskeurig, maar ik eet ontzettend weinig. Ik moet mezelf echt dwingen."

De Duitser hervatte zijn onthulling: "Ik hou ook niet van eten op vakantie. Ik ben niet iemand die zegt 'Wow, wat een geweldige tijd heb ik'. Ik kom altijd een paar kilo lichter terug", verklaarde Zverev. "Toen ik jonger was, was het nog veel erger. Nu weeg ik tien tot vijften kilo meer dan vijf of zes jaar geleden", voegde de 23-voudig titelwinnaar eraan toe.

'Ik snap het niet'

Na zijn uitschakeling in Monte Carlo liep de Duitser helemaal leeg. "Ik snap gewoon niet wat er met me aan de hand is. Ik probeer het al maanden te begrijpen, maar ik weet het echt niet meer. Het enige dat ik weet is dat ik wedstrijden verlies, meer niet. Als ik twee of drie wedstrijden op deze manier had gewonnen, na een harde strijd, zouden er niet zoveel vragen zijn. Maar ik heb in drie sets verloren in Buenos Aires, Rio, Indian Wells, Miami en hier. Ik heb geen enkele wedstrijd gewonnen en dat is wat telt."