Marta Kostyuk wist op 15-jarige leeftijd al te verbazen, maar pas acht jaar later is de Oekraïense tennisster definitief doorgebroken. Kostyuk pakte zaterdag de grootste titel uit haar loopbaan bij het WTA 1000-toernooi in Madrid door Mirra Andreeva te verslaan. De twee gaven elkaar na de finale geen hand, maar Kostyuk had wel een andere bijzonder actie in petto.

Kostyuk stond te boek als een groot talent nadat ze in 2017 het meisjestoernooi van de Australian Open won en een jaar later bij de vrouwen voor een sensatie zorgde. Op 15-jarige leeftijd sloeg ze zich toen door de kwalificaties heen en bij haar debuut op een grandslamtoernooi behaalde ze direct de derde ronde.

Het leek erop dat een nieuwe ster in het vrouwentennis geboren was, maar de weg naar de top ging met flink wat obstakels voor Kostyuk. Dit jaar lijkt het erop dat ze eindelijk de laatste stap heeft weten te zetten. Ze haalde in januari de finale in Brisbane, won twee weken gelden in Rouen haar eerste titel in ruim drie jaar tijd en in Madrid was ze voor het eerst de beste bij een WTA 1000-toernooi.

Kostyuk was niet de favoriet, want tegenover haar stond Andreeva, de Russische nummer 8 van de wereld. Andreeva is pas 19 jaar oud, maar wist vorig jaar al tweemaal en WTA 1000-toernooi te winnen en dus was zij gek genoeg de meest ervaren speelster van de twee.

Kostyuk pakt miljoen euro met grote titel

Daar was op het gravel in Madrid echter weinig van te merken. Ze leverde in de eerste set een servicebeurt in en moest de set daardoor aan Kostyuk laten. In een grillige tweede set verloren beide tennissters hun eerste opslagbeurt. De 19-jarige Andreeva leek zich te herpakken, maar ze miste bij een 5-4 voorsprong twee setpoints en daarna ging het heel hard de kant van Kostyuk op.

De Oekraïense sloeg op haar derde matchpoint toe en pakte de grootste titel uit haar carrière. Het levert haar maar liefst 1.007.165 euro aan prijzengeld op en ook krijgt ze 1000 punten voor de wereldranglijst. Daardoor zal ze maandag op de vijftiende plek komen en dat is haar hoogste notering ooit.

De zege maakte dan ook veel los bij Kostyuk, want ze bleef eerst uit ongeloof een tijdje op het gravel liggen en daarna zorgde ze voor een opmerkelijk actie. Ze deed een backflip en dat zorgde voor een hoop gejuich van de fans op de tribune. Andreeva kreeg daar weinig van mee, want zij ging snel naar haar bankje en bedekte haar gezicht met een handdoek terwijl ze in tranen uitbarstte.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Geen handje na afloop

De twee speelsters schudden elkaar na afloop ook niet de hand. Dat heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. Kostyuk heeft sindsdien net als landgenote Elina Svitolina besloten om geen handen te schudden met tennissters uit Rusland en Belarus.

Voor Kostyuk was het de tweede partij op rij waarbij er geen onderonsje aan het net was. Ze won in de halve finales in Madrid van Anastasia Potapova, die ook oorspronkelijk uit Rusland komt. De vriendin van Tallon Griekspoor speelt sinds dit jaar onder de Oostenrijkse vlag, maar voor Kostyuk veranderde dat niets.