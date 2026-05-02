Het Belgische tennis heeft er een nieuwe held bij: Alexander Blockx (21). De in Antwerpen geboren speler bereikte de laatste vier op het masterstoernooi in Madrid. Daardoor stijgt hij op de ATP-ranking naar de top 35.

Alexander Zverev heeft op het masterstoernooi van Madrid vrijdag een einde gemaakt aan de opmars van de Belgische tennisser Alexander Blockx. De als tweede geplaatste Duitser won met 6-2 7-5 en treft in de finale de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner.

Blockx had deze week indruk gemaakt door titelverdediger Casper Ruud uit te schakelen in de kwartfinales en een ronde eerder Félix Auger-Aliassime, de Canadese nummer 5 van de ATP-ranking.

De wortels van Alexander Blockx

Zverev, een Duitser met Russische ouders, zei rondom zijn clash met Blockx dat hij de Belg een goede gast vindt. Communiceren doen ze in het Russisch, verklapte Zverev. Dat de Antwepenaar die taal machtig is, hangt samen met de afkomst van zijn ouders. Oleg en Natalya hebben kwamen uit Oekraïne. Blockx' voormalige trainer Philippe Cassiers zei over hen: "Ze verzeilden via hun job in België. Papa is een gewezen olympiër in de atletiek en mama een ex-zwemster."

Naar aanleiding van de opmars in Madrid deze week tekent de krant Het Laatste Nieuws dat verhaal op. Zonder de achternamen van Oleg en Natalya te vermelden. Die is vast niet van origine Blockx, want het lijkt sterk dat een koppel uit Oekraïne zonder verdere Belgische roots die achternaam draagt. De krant schrijft: "Enkele jaren later, in 2005, werd zoon Alexander in Antwerpen geboren. Hoe en waarom hij een Vlaamse achternaam heeft, is een goed bewaard geheim."

Oudere tegenstanders

In 2024 zei Blockx, toen nog een tiener, tegen de tennisbond ATP dat hij als jochie tegen spelers uit hogere leeftijdscategorieën uitkwam. Dat was nodig om hem een uitdaging te bieden, want het ging erg makkelijk tegen jongens uit zijn eigen geboortejaar.

"Toen ik besefte dat ik goed ben in de sport, toen speelde ik tegen oudere gasten", aldus Blockx. "Twee of drie jaar ouder. Want tegen jongens die even ouder waren dan ik of één jaar ouder verloor ik amper nog een game. Dat was zo tot mijn 14e."