Amanda Anisimova kroop, mede dankzij haar Nederlandse trainer Rick Vleeshouwers, uit een diep dal. De Amerikaanse toptennisster haalde in 2019 de halve finale van Roland Garros en leek de wereldtop te bestormen. Maar na het plotselinge overlijden van haar vader Konstantin belandde ze in een mentaal wak en stopte ze zelfs met tennis. Nu zijn alle ogen weer op haar gericht op de US Open, waar ze één van de outsiders is voor de titel.

In mei 2023 maakte Anisimova (nog altijd pas 24 jaar oud) bekend zich terug te trekken uit de topsport. Ze vocht toentertijd met motivatieproblemen en zat tegen een burn-out aan. "Het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen", kijkt ze nu terug in gesprek met The Guardian. "Ik leerde hoe belangrijk het is om in balans te zijn, vooral naast de baan. Dat deed ik daarvoor zelden."

Ze nam meer tijd voor zichzelf, herstelde langer en zette haar welzijn op één. "Vroeger was het eigenlijk alleen maar tennis en wist ik niet hoe ik die kleine pauzes voor mezelf in moest passen. Dat was denk ik de reden waarom ik zo'n dieptepunt bereikte en een tijdje weg moest uit de sport."

Nu, drie jaar na die beslissing, staat ze in de top-tien van de wereld. Onder leiding van haar Nederlandse coach Rick Vleeshouwers, met wie ze nu na een korte break-up weer samenwerkt, keerde Anisimova terug. En hoe: ze haalde de finales van Wimbledon (2024) en US Open (2024), die ze wel allebei verloor. Ze begon 2026 als nummer drie van de wereld, voordat een polsblessure haar weer terugworp.

'Alarmerende signalen'

"Het voelt alsof ik zoveel meer zelfbewust ben. Ik vang de alarmerende signalen die ik van mijn lijf of hoofd krijg veel eerder. Ik voel sneller en beter aan wanneer ik niet meer zo blij of gemotiveerd ben. Het is normaal dat we ons als spelers soms uitgeblust of moe voelen. Dan gaat het erom hoe je daarmee omgaat. Dat is het grootste ding dat ik geleerd heb in die tijd dat ik voor mezelf koos."

US Open

Nu hoopt ze op de US Open toe te slaan en haar eerste Grand Slam te winnen. Ze komt net van een kwartfinale in Cincinnati en voelt zich dus goed. "Dit is verreweg mijn meest favoriete periode van het jaar", zegt de Amerikaanse over de vele hardcourttoernooien op eigen bodem. "Voor mij is de US Open winnen altijd mijn grote droom geweest. Er is iets aan het winnen van een Grand Slam dat het leven van een tennisster compleet zou maken."

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