Het prijzengeld van Roland Garros is een doorn in het oog van menig toptennisser, ook bij de nummer één van de wereld bij de vrouwen. Aryna Sabalenka spreekt zich in Rome, het laatste voorbereidingstoernooi voor de Grand Slam in Parijs, fel uit tegen de organisatie en dreigt zelfs met een boycot.

Tennisster Aryna Sabalenka is bereid om grandslams te boycotten om een eerlijkere verdeling van het prijzengeld te forceren. Dat zei de nummer 1 van de wereld op een persconferentie bij het toernooi van Rome. Daar lichtte ze toe waarom zij samen met andere tennisprofs maandag in een open brief hun 'diepe teleurstelling' uitten over het prijzengeld op Roland Garros.

'Op een gegeven moment zullen we moeten'

"Wij geven een show. Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden", zei Sabalenka. "Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", vervolgde de speelster uit Belarus.

Prijzengeld

In april ondertekenden de topspelers van de ATP- en WTA-circuits gezamenlijk een brief aan de organisatoren van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open, waarin ze een eerlijkere verdeling van het prijzengeld eisten. Ze vroegen om een ​​verhoging van het aandeel dat aan spelers zou worden toegekend tot 22 procent.

'Ver verwijderd'

Hoewel Roland Garros zijn prijzengeld voor de editie van dit jaar heeft verhoogd (met 9,5 procent tot 61,7 miljoen euro), zijn Sabalenka en consorten het niet eens met hun aandeel. "Dat zal waarschijnlijk onder de 15 procent blijven, ver verwijderd van de gevraagde 22 procent."

Roland Garros

Veel toptennissters zijn momenteel in Rome voor de Masters aldaar. Dat is het laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros. Het summum van het gravelseizoen vindt plaats in Parijs van 24 mei tot en met 6 juni en is na de Australian Open de tweede Grand Slam van het jaar. Na Roland Garros komen ook Wimbledon (gras) en de US Open (hardcourt) nog voorbij.

