Aryna Sabalenka kreeg dinsdagavond weer eens een verlies te verduren. De Belasrussische wint veel vaker wel dan niet, maar moest het onderspit delven tegen Hailey Baptiste. Daags na de verloren wedstrijd blijft de toptennisster strijdvaardig en deelt ze een waarschuwing uit aan al haar concurrenten.

Een keer een wedstrijd verliezen is op zich niks nieuws voor de meeste toptennissters, maar voor Aryna Sabalenka was dat wel het geval. In een beslissende tie-break verloor ze van de Amerikaanse Hailey Baptiste, waarna er een einde kwam aan een indrukwekkende winreeks van 15 duels. Maar wie denkt dat de Wit-Russische bij de pakken neer gaat zitten, heeft het goed mis. Sabalenka deelt meteen een waarschuwing uit.

Waarschuwing

Dat Sabalenka ook gewoon een mens blijkt te zijn, en dus een keer kan verliezen, is op zich een goed teken. Maar dat ze uitgerekend tegen Baptiste verloor, de nummer 32 van de wereldranglijst, en eerder wel won van bijvoorbeeld een wereldtopper als Naomi Osaka, is enigszins opmerkelijk. Toch blijft de 27-jarige nummer één van de wereld, zoals een echte topsporter betaamt, onverminder strijdbaar.

Een dag na het unieke verlies komt Sabalenka met een hoopvol bericht op haar eigen Instagram. "Niet het einde waar ik van tevoren op gehoopt had, maar ik ben trots op het werk dat ik erin heb gestoken", aldus de Belarussische, die ook nog een waarschuwing uit deelt richting haar tegenstanders. "Dit is pas het begin van het kleiseizoen." Ze krijgt veel support van haar fans onder het bericht, wat haar waarschijnlijk goed zal doen.

'Soms moet je leren'

Ook direct na het duel was ze al strijdvaardig en realistisch. "Ik had het gevoel dat ik op sommige punten misschien wat gehaast was. Maar dat is oké; soms moet je leren, de negatieve punten van deze week meenemen en verder gaan", aldus Sabalenka na de wedstrijd. "Ik kreeg een paar kansjes, maar heb die niet benut."

Zoals ze zelf al eerder zei, is het kleiseizoen pas net 'begonnen'. De focus van Sabalenka gaat nu richting de volgende Grand Slam, Roland Garros, dat in mei van start zal gaan. Daar kan ze, ondanks haar recente verlies, met veel vertrouwen naar toewerken. Vorig jaar behaalde ze daar immers de finale, waarin ze verloor van Coco Gauff.