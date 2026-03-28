Aryna Sabalenka heeft andermaal de zege veroverd tijdens de finale van de Miami Open. De Belarussische nummer één van de wereld versloeg Coco Gauff in haar thuisland in drie sets: 6-2, 4-6, 6-3.

De eerste gezet werd beslist door de vrouwelijke nummer één van de wereld op de ranglijst van de WTA. Sabalenka overklaste de Amerikaanse nummer vier van de wereld met 6-2, die ze afmaakte met een backhand na een sterke servicegame.

De Amerikaanse knokte zich tijdens de tweede set echter weer terug in de wedstrijd. Ze kwam voor het eerst op voorsprong, maar Sabalenka knokte zich telkens terug op gelijke hoogte. Bij een 4-5 stand in het voordeel van Gauff brak de Amerikaanse de Belarussische tijdens haar servicegame, waardoor er een beslissende game gespeeld werd, Gauff de tweede set met 4-6 naar zich toe kon trekken en er een derde beslissende set gespeeld moest worden.

Beslissende derde set

In de derde set kwam Sabalenka direct op voorsprong. Gauff deed nog wel iets terug, maar het lukte de Amerikaanse niet om op gelijke hoogte of op voorsprong te komen, waardoor de Belarussische de overwinning naar zich toe kon trekken.

Finale

Sabalenka en Gauff waren stonden in de finale in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens tegenover elkaar nadat 94 andere tennissters eerder uit het toernooi werden gespeeld. Het was de dertiende keer dat de twee tegenover elkaar stonden tijdens de WTA Tour en de vierde keer dat de twee een finale tegen elkaar speelden. Sabalenka won vorig jaar ook het toernooi in Miami.

Sabalenka was twee weken geleden al de beste in Indian Wells en schreef zo voor het eerst de Sunshine Double, oftewel opeenvolgende eindzeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami, op haar naam. Sabalenka is de vijfde tennisster die daar in slaagt en de eerste sinds de Poolse Iga Swiatek in 2022.