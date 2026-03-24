Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zich in een interview uitgesproken over de pijnlijke finale op de Australian Open en de keerzijde van haar roem. De nummer één van de wereld staat continu in de schijnwerpers en dat is soms lastig.

Sabalenka won maandag in twee sets van Qinwen Zheng in de achtste finale van de Miami Open. Ze hoopt na haar eindzege in Indian Wells ook in Miami de titel te pakken. In de finale van Indian Wells moest ze het opnemen tegen Elena Rybakina. Daar had de 27-jarige nog een appeltje mee te schillen.

Rybakina ging er namelijk met de eerste grandslamtitel van het jaar vandoor op de Australian Open. Ze won in de finale van Sabalenka. Dat doet nog steeds pijn bij de nummer één van de wereldranglijst. "Het voelde als een gelopen race. Ik stond met 3-0 voor, speelde goed tennis, alles lag in mijn handen. Ik zag dat Rybakina op dat moment totaal geen zelfvertrouwen had."

Toch draaide het in de laatste set helemaal om. Rybakina herpakte zich en won uiteindelijk met 6-4, 4-6, 6-4. "Het was verschrikkelijk pijnlijk", aldus Sabalenka. Maar ze heeft wel geleerd van de nederlaag. Samen met haar team voerde ze mentale veranderingen door. "Nu bekijk ik finales vanuit een ander perspectief."

Haatberichten

Sabalenka sprak ook over de donkere kant van roem. Zeker na teleurstellende resultaten krijgen toptennissers veel negativiteit over zich heen. De viervoudig grandslamwinnares probeert zich daarvoor af te sluiten. "Ik probeer niet te lezen wat er geschreven wordt, want om de een of andere reden zie ik altijd meer negatieve dan positieve dingen."

"Zodra er een foto of nieuwsbericht over mij verschijnt, scroll ik gewoon verder", vervolgt ze. "Mensen zijn vaak onbeleefd en grof tegen ons. Dus het is echt de moeite niet waard om daar tijd aan te besteden."