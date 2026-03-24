Al langere tijd spreken tennissers zich uit over overvolle kalenders en mentale belasting. Toptennisster Aryna Sabalenka meldde zich eind februari af voor een WTA-toernooi in Dubai. De reactie van de toernooidirecteur zorgde vervolgens voor ophef. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vol irritatie op de situatie.

In een rondje stellingen legt Hoog de volgende stelling voor: “Het is krankzinnig dat een toernooidirecteur zich zo uitspreekt over twee topspeelsters.” Van As is duidelijk: “Eens. Ik zal even uitleggen op welke manier dit is gegaan.”

“Er is een flinke rel in de tenniswereld, want toernooidirecteur Salah Talhak sprak zich uit over het feit dat Iga Swiatek en Sabalenka zich op het laatste moment hebben afgemeld voor het WTA-toernooi in Dubai”, aldus Van As.

“Sabalenka deed dit om gezondheidsredenen en zei dat ze een keuze moest maken, omdat de kalender al zo vol zit. Ze wil gewoon fris aan de grote toernooien beginnen. Dan zeg je weleens een toernooi af.”

Van As vervolgt: “Swiatek is sowieso niet helemaal fris begonnen aan 2026. Ze zit er niet lekker in. Ze verloor tijdens de Miami Open al in de eerste ronde van de nummer 50."

'Niet nodig'

Volgens Van As ging de reactie van de toernooidirecteur te ver. “Hij vindt het belachelijk. Hij wil natuurlijk de grote namen op zijn toernooi hebben, dat begrijp ik wel. En ik kan me voorstellen dat je baalt van zo’n late afzegging.”

“Maar hij zei dat ze geen geldboete moeten krijgen, omdat dat veel te mild zou zijn. Hij wilde zelfs puntenaftrek op de ranglijst. Daar zijn die tennissters het dus helemaal niet mee eens. Als directeur hoef je dat niet zo te zeggen. Je kan ook een beetje empathie tonen. Ik begrijp de teleurstelling, maar het is niet nodig.”

'Niet slim'

Hoog ziet ook een ander effect van zulke uitspraken. “De verleiding is dan niet heel groot om volgend jaar wel te komen als de toernooidirecteur zo over je losgaat.”

Van As sluit luchtig af: “Dus kom allemaal lekker naar Rotterdam. Naar de ABN AMRO Open.” Hoog vult lachend aan: “Veel leuker en een veel leukere toernooidirecteur.” Daarmee doelt ze op Richard Krajicek.

Reactie van Sabalenka

Ook Sabalenka zelf reageerde fel op de uitspraken. Tijdens een persconferentie in aanloop naar het toernooi in Miami zei ze: “Hij heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Ik vind het echt triest om te zien dat de toernooien ons als speelsters niet in bescherming nemen. Het enige waar ze om geven is de kaartverkoop en hun toernooi. Verder niets. Zijn opmerking was absurd.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. Een mix van actualiteit en anekdotes uit hun topsportcarrière. In deze aflevering gaat het onder meer over het WK atletiek, de nieuwe WK-shirts van Adidas en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo.