Toptennisster Emma Raducanu openhartig en kwetsbaar: 'Mensen hebben me teleurgesteld, ook persoonlijk'

Toptennisster Emma Raducanu (22) gaf een openhartig interview aan de Britse pers voorafgaand aan het toernooi van Rome. Ze sprak over hoe haar leven is veranderd na het winnen van de US Open, over vertrouwen in de mensen om haar heen en over de samenwerking met haar nieuwe coach, Mark Petchey.

Emma Raducanu bereidt zich voor op haar duel met Maya Joint in de eerste ronde van het Masters-toernooi in de Italiaanse hoofdstad. De Britse speelster wordt in Rome vergezeld door Mark Petchey en Jane O’Donoghue. Na een moeilijke periode waarin Raducanu meerdere coaches versleet, lijkt ze tevreden met de samenwerking met Petchey.

'Bang om hulp te vragen'

"Mark was er al, als commentator, en ik kwam hem tegen in Miami, in het stadion van de Dolphins. Hij is iemand die ik vertrouw. We praatten en ik was bang om hem om hulp te vragen. En hij wilde zichzelf niet opdringen. Dus ik zei zoiets als: 'Hé, zou je me kunnen helpen?' En hij zei dat hij me zou helpen. Zo is het begonnen", legde de 22-jarige speelster uit, geciteerd door The Guardian.

Veelbesproken toptennisster (22) neemt bizar besluit: 'Niet de juiste richting' Toptennisster Emma Raducanu zou graag uit de pers te blijven, maar de 22-jarige Britse heeft het toch weer voor elkaar gekregen om de headlines te halen. De geboren Canadese, nummer 60 van de wereld en voormalig Grand Slam-kampioene, heeft een wel heel bizar besluit genomen.

Vertrouwen

Raducanu onthulde dat het in de loop der tijd moeilijk voor haar is geweest om mensen te vertrouwen, vooral na het winnen van de US Open, toen velen ineens meer in haar buurt wilden zijn. Een paar onaangename ervaringen hebben de tennisster met Roemeense vader en Chinese moeder gehard.

"De afgelopen jaren was het moeilijk om nieuwe mensen te vertrouwen, vooral degenen die me niet kenden vóór de US Open. Nu ben ik omringd door mensen die ik al kende en ik zou zeggen dat mijn kring kleiner is dan ooit. Ik ben zo beschermd geweest."

Gevallen toptennisster krijgt opnieuw een enorme dreun: 'Ze vraagt te veel' Emma Raducanu heeft opnieuw een enorme dreun gekregen. De tennisster brak in 2021 als 18-jarige door met de eindwinst op de US Open, maar heeft dat succes nooit meer kunnen evenaren. De Britse komt wel geregeld in het nieuws door randzaken en dat is opnieuw het geval. Raducanu is namelijk een gigantisch sponsorcontract kwijtgeraakt en daar zou ze zelf de schuldige van zijn.

'Ben een paar keer teleurgesteld'

"Tot mijn 18e was ik alleen met mijn ouders, ze hielpen me met alles, niets kon me raken. Daarna kwamen er ineens een heleboel mensen bij en ik ben een paar keer teleurgesteld, zowel professioneel als persoonlijk. Nu ben ik net Fort Knox wat betreft de mensen die ik in mijn leven toelaat", aldus Raducanu.

'Die vertrouw ik echt'

"Ik ben iemand die dingen voor zichzelf houdt en het kost veel moeite om me open te stellen. Ik heb me niet voor veel mensen opengesteld in mijn leven, maar eerlijk gezegd, degenen die ik vertrouw, vertrouw ik echt. Als ik iemand eenmaal in mijn leven heb toegelaten, laat ik die persoon volledig toe en geef ik er veel om."

Gestalkte tennisster openhartig over heftig incident: 'Ik kon nauwelijks ademen' De tenniswereld werd onlangs opgeschrikt door een heftig incident rond topspeelster Emma Raducanu. De Britse spotte tijdens een wedstrijd een stalker op de tribune en barstte in tranen uit. In aanloop naar haar volgende toernooi in Indian Wells heeft Raducanu een boekje opengedaan over de impact die het op haar heeft gehad.

'Dat is het leven'

Een aantal personen die dicht bij haar stonden, hebben haar negatief verrast. "Maar ik denk dat dat het leven is. Ik heb nog steeds geweldige mensen om me heen die ik vertrouw. Een deel van mij houdt er niet van om te veel over problemen te praten, omdat het ze alleen maar versterkt. Ik denk dat ik leer om de dag te accepteren zoals die komt en discipline te kiezen boven wat ik voel", voegde ze eraan toe.