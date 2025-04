Gevallen toptennisster krijgt opnieuw een enorme dreun: 'Ze vraagt te veel'

Emma Raducanu heeft opnieuw een enorme dreun gekregen. De tennisster brak in 2021 als 18-jarige door met de eindwinst op de US Open, maar heeft dat succes nooit meer kunnen evenaren. De Britse komt wel geregeld in het nieuws door randzaken en dat is opnieuw het geval. Raducanu is namelijk een gigantisch sponsorcontract kwijtgeraakt en daar zou ze zelf de schuldige van zijn.

Raducanu is inmiddels de nummer 47 van de wereld, maar liet vorige maand bij het prestigieuze toernooi van Miami zien dat ze nog altijd een gevaarlijke klant is voor de andere toptennissters. De 21-jarige bereikte door zeges op onder meer Emma Navarro en Amanda Anisimova voor het eerste de kwartfinales van een WTA 1000-toernooi. Ze is op de baan dus op de goede weg, maar daarbuiten er opnieuw slecht nieuws.

Fluiten naar miljoenen

Het Britse medium Daily Mail schrijft namelijk dat Raducanu een lucratief sponsorcontract met telefoonprovider Vodafone is kwijtgeraakt. Dat leverde haar per jaar maar liefst drie miljoen pond op, maar daar kan ze nu dus naar fluiten. De krant meldt dat ze daar zelf debet aan is, want Raducanu zou 'om te veel geld hebben gevraagd'.

De titel op de US Open is nog altijd de enige toernooizege uit haar loopbaan, maar tot op de dag van vandaag profiteert Raducanu daar flink van. Ze stond volgens Sportico in 2024 namelijk op de zevende plek in de lijst met best verdienende vrouwelijke sporters. Daar had het geld van Vodafone een groot aandeel in, want in totaal verdiende de Britse ongeveer elf miljoen pond.

Stalker

De Britse speelster kwam eerder dit jaar ook al door een vervelende reden in het nieuws. Ze spotte tijdens een partij bij het toernooi van Dubai namelijk een stalker op de tribunes. Raducanu barstte vervolgens in tranen uit, maar besloot om toch verder te spelen nadat de man was verwijderd. Het incident maakte ook buiten de tenniswereld veel los.

Historische titel

Raducanu zette zichzelf in 2021 op de kaart. Ze bereikte als debutant de vierde ronde op Wimbledon en daarmee was er in Engeland gelijk een grote ster geboren. Dat bleek echter nog niet het hoogtepunt, want vlak daarna veroverde ze als qualifier de titel op de US Open. Ze was de eerste tennisster ooit die vanuit de kwalificaties een grandslamtoernooi wist te winnen. Raducanu deed dat met overmacht, want in tien partijen verloor ze geen enkele set.