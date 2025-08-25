De US Open is begonnen. De toptennissers strijden bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar om de grootste prijzenpot van de tenniskalender. Jannik Sinner hoopt zijn titel met succes te verdedigen. Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor en Jesper de Jong komt Botic van de Zandschulp vandaag in actie. Lees hieronder hoe je live naar de US Open kunt kijken.

Sinner hoopt op de US Open onderdeel te worden van een iconisch lijstje. De Italiaanse toptennisser en nummer één van de wereld kan in New York zijn derde grandslamtitel van het kalenderjaar pakken. Dat lukte in het proftijdperk alleen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Rod Laver, Mats Wilander en Jimmy Connors. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op zondag 24 augustus, terwijl het kwalificatietoernooi op maandag 18 augustus is begonnen. Ook werd het vernieuwde gemengd dubbelspel al op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus gespeeld.

De tennisfans zullen vooral hopen op een nieuwe spectaculaire finale tussen Sinner en Carlos Alcaraz, de tennistitanen van dit jaar. Of lukt het dan toch een Amerikaan om eindelijk weer te winnen in eigen land? Vorig jaar verloor Taylor Fritz de finale van Sinner. Andy Roddick was in 2003 de laatste Amerikaan die dit lukte. Bij de vrouwen won Coco Gauff in 2023.

Gemengd dubbelspel

De organisatie besloot om dit jaar het gemengd dubbelspel volledig te vernieuwen. De wedstrijden zijn ingekort en ook wordt het toernooi in de week voor het enkelspel gehouden. De organisatie wilde op die manier de topspelers uit het enkelspel verleiden om mee te doen en dat is ook gelukt. De topspelers kwamen dus al voor de officiële start van het toernooi in actie.

Waar is de US Open 2025 live te zien?

De US Open 2025 is live te zien op Eurosport 1 en op Eurosport 2. Mocht je echt álle wedstrijden willen zien, dan kan dit via streamingsdienst HBO Max. In tegenstelling tot Wimbledon is de US Open niet te zien op Ziggo Sport. De uitzending begint elke dag rond 17.00 uur en duren ongeveer tot 06.00 uur in de Nederlandse ochtend.

Nederlanders

De US Open telt drie Nederlandse mannelijke tennissers. Tallon Griekspoor is de hoogst geplaatste Nederlander, maar verkeert absoluut niet in topvorm. Hij is de huidige nummer 30 van de wereld en heeft een voordeel bij de loting. Botic van de Zandschulp is de andere Nederlandse deelnemer bij de mannen. Jesper de Jong plaatste zich via het kwalificatietoernooi. Bij de dames is Suzan Lamens zeker van het hoofdtoernooi.

De 34-jarige Arantxa Rus is uit de top 100 van de wereld gezakt en moest zich via het kwalificatietoernooi zien te plaatsen. Dat lukte niet. Anouk Koevermans Arianne Hartono, Eva Vedder en Guy den Ouden strandden ook in de kwalificaties.

Alles over de US Open 2025

