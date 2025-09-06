Toptennisster Aryna Sabalenka heeft haar titel op de US Open geprolongeerd na een zege op de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ze won de finale in twee sets: 6-3, 7-6.

De Amerikaanse Anisimova begon goed tegen de nummer één van de wereld, maar naarmate de eerste set vorderde maakte ze wat onnodige fouten. Sabalenka ging juist steeds beter spelen waardoor de eerste set al in 38 minuten met 6-3 beslist werd.

In de tweede set pakte Sabalenka al snel de eerste break. Anisimova gaf zich niet zomaar gewonnen en gaf het Amerikaanse publiek in New York nog wel wat te juichen met fraaie punten. Ze wist de achterstand zelfs weg te werken, maar vervolgens wist de Belarussische weer te breaken.

Sabalenka mocht bij een stand van 5-4 in de tweede set gaan serveren voor de winst. Daarin maakte de 27-jarige een pijnlijke fout. Met het hele veld open sloeg ze de bal in het net, waardoor ze weer met Anisimova op gelijke hoogte kwam.

Will this be the turning point? pic.twitter.com/ytTqAib7Pl — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

De set moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. Daarin herpakte Sabalenka zich en verdedigde met succes haar grandslamtitel in New York.

Titelverdediger

Sabalenka was de titelverdediger in New York, maar won sindsdien geen titel meer op een Grand Slam. In de finales van de Australian Open en Wimbledon verloor ze verrassend en op Roland Garros werd ze in de halve finales uitgeschakeld. In New York krijgt ze dus alsnog haar kans om van 2025 een mooi jaar te maken en een prijs te pakken. Ze neemt het in de eindstrijd op tegen Amanda Anisimova.

