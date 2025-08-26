De US Open is begonnen. De toptennissers strijden bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar om de grootste prijzenpot van de tenniskalender. Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp komt met Suzan Lamens vandaag de laatste overgebleven Nederlandse deelnemer in het enkelspel in actie. Lees hieronder hoe je live naar de US Open kunt kijken.

Jannik Sinner hoopt op de US Open onderdeel te worden van een iconisch lijstje. De Italiaanse toptennisser en nummer één van de wereld kan in New York zijn derde grandslamtitel van het kalenderjaar pakken. Dat lukte in het proftijdperk alleen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Rod Laver, Mats Wilander en Jimmy Connors. Het hoofdtoernooi van de US Open is op zondag 24 augustus begonnen. Het vernieuwde gemengd dubbelspel werd al op dinsdag 19 en woensdag 20 augustus gespeeld.

Amerikaanse winnaar?

De tennisfans zullen vooral hopen op een nieuwe spectaculaire finale tussen Sinner en Carlos Alcaraz, de tennistitanen van dit jaar. Of lukt het dan toch een Amerikaan om eindelijk weer te winnen in eigen land? Vorig jaar verloor Taylor Fritz de finale van Sinner. Andy Roddick was in 2003 de laatste Amerikaan die dit lukte. Bij de vrouwen won Coco Gauff in 2023.

Waar is de US Open 2025 live te zien?

De US Open 2025 is live te zien op Eurosport 1 en op Eurosport 2. Mocht je echt álle wedstrijden willen zien, dan kan dit via streamingsdienst HBO Max. In tegenstelling tot Wimbledon is de US Open niet te zien op Ziggo Sport. De uitzending begint elke dag rond 17.00 uur en duren ongeveer tot 06.00 uur in de Nederlandse ochtend. Lamens komt dinsdag in de eerste partij van de dag in actie en zal dus net iets na 17.00 uur de baan oplopen in New York.

Nederlanders

De US Open telde drie Nederlandse mannelijke tennissers. Tallon Griekspoor was de hoogst geplaatste Nederlander, maar zette zijn negatieve vorm door in de eerste ronde, waarin hij meteen verloor. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong deden ook mee, maar moesten allebei ook al in de eerste ronde het hoofd buigen. Lamens is daardoor de enige overgebleven Nederlandse in het hoofdtoernooi.

Alles over de US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.