Roland Garros is aangekomen bij de climax van het toernooi. Alexander Zverev en Flavio Cobolli strijden zondagmiddag op het gravel in Parijs om de titel. Voor beide tennissers zou dat hun eerste grandslamtitel zijn. Lees hier hoe je de eindstrijd kunt bekijken.

Nog voordat het toernooi begonnen was, werd het eigenlijk al onthoofd. Carlos Alcaraz won de afgelopen twee edities bij de mannen, waarvan de laatste na een zinderende finale tegen Jannik Sinner, maar ontbrak deze keer in Parijs vanwege een polsblessure. De verwachting was dat de Italiaan fluitend de titel zou pakken, maar het liep volledig anders.

De nummer 1 van de wereld werd bevangen door de hitte in de tweede ronde en vloog er razendsnel uit. Doordat ook Novak Djokovic een ronde later verrassend verloor, was het al na de eerste week duidelijk dat er een nieuwe grandslamkampioen zou komen.

Dat gaat dus Zverev of Cobolli worden. De Duitser verloor eerder al drie grote finales, waaronder twee jaar geleden in Parijs. De 29-jarige Zverev leek door de dominantie van Sinner en Alcaraz nooit meer een grandslamtitel te gaan pakken, maar zondag krijgt hij een unieke kans. Het zou zijn al vrij indrukwekkende erelijst nog mooier maken, want de Duitser werd in het verleden al olympisch kampioen en won ook tweemaal de ATP Finals.

Cobolli speelt in Parijs zijn eerste grote finale. De als tiende geplaatste Italiaan profiteerde optimaal van het grote aantal verrassingen in het mannentoernooi en zorgde er zelf ook voor eentje door Felix Auger-Aliassime, de nummer 6 van de wereld, in de kwartfinales te verslaan.

Live op Eurosport en HBO Max

De finale tussen Zverev en Cobolli is net als de andere partijen op het toernooi te bekijken via tv-zender Eurosport en streamingsdienst HBO Max. De twee beginnen rond 15.30 uur aan hun partij.

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