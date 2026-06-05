Alexander Zverev komt op Roland Garros steeds dichter bij zijn felbegeerde eerste titel op een Grand Slam. De Duitser geldt als de torenhoge favoriet na de uitschakeling van de ene na de andere wereldtopper. Zondag staat hij in de finale, maa hij moet die echter wel spelen zonder de steun van zijn grote liefde Sophia Thomalla.

Alexander Zverev staat al jarenlang in de top tien van de ATP-ranking. Daarom is het extra opvallend dat hij nog altijd geen Grand Slam-toernooi op zijn naam heeft staan. De Duitser haalde al diverse keren de finale, maar verloor die telkens. Dit jaar moet het op Roland Garros dan toch eindelijk gebeuren, nu hij de enige speler uit de top vijf is die nog in het toernooi zit.

Vrijdag werkte de 29-jarige Duitser zich langs de Tsjech Jakub Mensik. Zverev won de eerste set via een tiebreak en leek vervolgens op weg naar een simpele zege. Mensik kreeg niets klaargespeeld, maar in set 3 begon het toch ineens te lopen. Toch stelde Zverev orde op zaken in de vierde set en sloeg hij zich redelijk eenvoudig nar de eindstrijd. De tegenstander daarin komt in elk geval uit Italië, daar de andere halve finale tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli gaat.

Afwezige vriendin

Normaal gesproken kan Zverev vrijwel altijd rekenen op de support van zijn vriendin Sophia Thomalla. Elk moment dat de 36-jarige aanwezig kan zijn, is ze dat ook. Steevast neemt ze dan plaats in de box van de Duitser. Dit jaar ontbreekt Thomalla echter. Eén van de redenen is het bijgeloof van de toptennisser. "Ik zal daarom niet snel bij een Grand Slam verschijnen", aldus de Duitse actrice en presentatrice.

De populaire Thomalla, die zelf op ruim een miljoen volgers kan rekenen, heeft momenteel haar handen vol als presentatrice. Daardoor is ze veel onderweg en het toernooi in Parijs valt toevallig heel vaak in een drukke periode. Zelfs de finale zal ze niet bijwonen. Wel kwam ze met goed nieuws.

Mocht de tennisser komend weekend daadwerkelijk zijn eerste titel ooit pakken, zal Thomalla direct vanuit haar werk in Keulen naar de Franse hoofdstad afreizen. Het feest wil ze dan uiteraard niet missen. Wel zal ze maandagochtend direct weer terugkeren. Op Roland Garros kan Zverev wél rekenen op de support van zijn oma, broer en vader.

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