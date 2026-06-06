Flavio Cobolli is finalist op Roland Garros, maar daar kan hij nog niet echt van genieten. De Italiaan berteikte de eindstrijd door een afmelding van zijn zieke landgenoot Matteo Arnaldi. Cobolli baalt als een stekker dat hij de halve finale niet kon spelen.

Cobolli zou de halve finale van Roland Garros spelen nadat hij eerder in het toernooi grote namen als Felix Auger-Aliassime en Learner Tien uitschakelde. Arnaldi was zijn opponent in die halve eindstrijd, maar hij moest zich afmelden vanwege een virus. De Italiaan vertelde dat hij 'niet kon drinken, eten of bewegen' en het dus voor hem onmogelijk was om te spelen. Een gigantische klap voor Arnaldi, want hij speelde een geweldig toernooi en hij had voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een Grand Slam kunnen halen.

'Ik moest bijna huilen'

Voor Cobolli gaf de afmelding van Arnaldi geen enkele reden tot juichen. De Italianen zijn goede vrienden en dus kwam het nieuws bij de nieuwe top 10-speler Cobolli ook hard aan. "Een uur geleden kwam hij naar me toe en ik moest bijna huilen. Dit verwacht je nooit. Ik was er klaar voor om deze wedstrijd te spelen, maar nu vind ik het vooral heel sneu voor hem", spreekt Cobolli zich uit. Hij speelt zondag de finale van Roland Garros tegen de Duitser Alexander Zverev.

Natuurlijk is Cobolli ook blij met alles wat hij dit toernooi heeft gehaald, maar voor hem is het 'nog lastig om daarover te praten'. Dat vertelt hij op een persconferentie. "Ik ben blij en verdrietig tegelijkertijd. Matteo (Arnaldi red.) is een grote inspiratie voor ons. Hij is een geweldige speler en enorm professioneel. Ik denk dat hij buiten de baan om echt een van de beste spelers is. Hoe hij zijn voorbereiding doet en hoe gefocust hij is. Daarin is hij zeker een van de beste spelers van de Tour."

Alexander Zverev

Zverev, de huidige nummer drie van de wereld, is zondag de tegenstander van Cobolli. De Duitser versloeg Jakub Mensik in de halve finale van Roland Garros. Voor Zverev is de druk torenhoog. Door de heerschappij van Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic won de nummer drie van de wereld nog nooit een Grand Slam. Nu de drie topspelers al uit het toernooi liggen, is deze finale hét moment voor Zverev om die Grand Slam alsnog te pakken.

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