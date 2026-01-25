Op de Australian Open is het een komen en gaan van bekenden uit de tennissport, maar tijdens de wedstrijd van Jannik Sinner zaten er twee bijzondere vrouwen op de tribune. Het ging om de tweeling van oud-winnaar Roger Federer.

Sinner nam het zaterdag op tegen Eliot Spizzirri in de derde ronde van de Australian Open. De Italiaan won met 3-1, maar er ging ook veel aandacht uit naar twee meiden op de tribune. De zestien jaar oude tweeling Myla en Charlene Federer zaten aandachtig te kijken naar de partij. Een unicum, want de dochters van de tennislegende worden niet vaak meer op of naast de tennisbaan gezien. Hun vader won in zijn actieve carrière de Australian Open maar liefst zes keer.

Myla en Charlene zaten echter niet alleen op de tribune. Ze kregen gezelschap van de zeventienjarige Cruz Hewitt. De zoon van oud-toptennisser Leyton Hewitt. Cruz Hewitt is zelf wel in de voetsporen van zijn vader getreden en tennist nu ook op het hoogste niveau. Hij wist zich via het kwalificatietoernooi niet te plaatsen voor het singlestoernooi bij de Australian Open, maar hij deed wel mee bij de dubbels. Zowel bij de mannendubbels als de gemixte dubbels werd Hewitt na één ronde uitgeschakeld. De beste prestatie van Leyton Hewitt op de Australian Open was de finale in 2005.

Myla en Charlene Federer

Federer zijn vrouw Mirka Vavrinec kreeg de tweeling in 2009, slechts drie weken nadat de Zwitser beslag legde op de Wimbledon-titel. Myla en Charlene gingen toen ze jong waren veel mee naar wedstrijden, maar later werd al snel duidelijk dat ze de tennissport zelf niet in wilden. "Ze vinden het niet spannend als ik aan het spelen ben. We proberen ze wel de baan op te krijgen, maar ik denk niet dat je ze ooit in het tennis zal zijn", zei Federer in een interview toen Myla en Charlene nog jong waren.

Myla en Charlene treden ook niet veel in de publiciteit. Zo staan bijvoorbeeld hun social media-accounts op slot en zijn ze ook weinig te zien bij internationale wedstrijden. De Australian Open besloten Myla en Charlene dus nog wel een bezoekje te brengen.

