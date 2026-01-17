Tennislegende Roger Federer is een man die van tradities houdt. Toch is er een regel bij de Australian Open die de Zwitser veranderd wil zien.

De Australian Open begon zaterdag met een officiële openingsceremonie, één dag voor de start van het hoofdtoernooi. Oud-speler Roger Federer, zesvoudig kampioen in Melbourne, was de hoofdgast van deze allereerste editie.

De 44-jarige Zwitser wordt vergezeld door onder anderen viervoudig toernooiwinnaar Andre Agassi en de Australische oud-nummers 1 Pat Rafter en Lleyton Hewitt. Zij speelden samen een demonstratiewedstrijd tussen voormalige wereldtoppers.

Finale van 2017

Na die demonstratiepartij kreeg Federer beelden te zien van zijn triomf bij de editie van 2017, toen hij in de finale won van Rafael Nadal. Na de gewonnen eindstrijd belde Federer met zijn kinderen. Ze vroegen hem of papa soep in de enorme beker kon gieten.

😁 Esto es FELICIDAD y NOSTALGIA: 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐨



😍 Roger Federer recrea uno los momentos más curiosos del #AusOpen con el mismo hombre que, en su momento, era uno de los recogepelotas del torneo pic.twitter.com/jxMeUjgZeJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 17, 2026

Die intieme beelden brachten Federer op een idee voor een regelwijziging. De finale van 2017 werd gespeeld in de avond. Hij zegt: "Mijn kinderen waren te jong om de avondsessie bij te wonen. Daarom moeten we weer de finale inplannen voor overdag. Veel spelers hebben jonge kinderen en we willen dat ze deel uitmaken van de finale."

Omzet

Als Federer zo'n verzoek indient kan de organisatie het niet zomaar ter zijde schuiven. Maar vermoedelijk zit er geen ruimte in de doorlopende contracten om de finale terug te schuiven naar de middag. In de avond kunnen er meer inkomsten worden opgehaald, want dan zijn er wereldwijd meer mensen in staat om live naar de pot te kijken. Dat levert meer omzet met reclame op. Een ander voordeel is dat de zon dan inmiddels is verdwenen.

In 2005 besloot de Australian Open om van de ultieme wedstrijd een avondpartij te maken. Tot die tijd was het wel een middagpartij. De halve finales werden al in 2000 verschoven naar de avond. Geoff Pollard, president van Tennis Australia, legt uit waarom de verandering werd ingevoerd. "In de avond alhier is het overdag in Europa en het valt ook gunstig in Azië. Dat is een enorme stap richting een zo optimaal mogelijke wereldwijde verslaggeving, belangstelling en aantal kijkers."

