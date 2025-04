Uitgesproken toptennisster gooit het over een andere boeg: 'Dit is het begin van een spannende tijd'

Coco Gauff heeft opvallend nieuws bekendgemaakt. De toptennisster, die in 2023 de US Open won, heeft namelijk besloten om een eigen project te beginnen en deelde dat nieuws vol trots met haar fans.

De Amerikaanse nummer 3 van de wereld plaatste op Instagram een statement en geeft daarin aan dat ze een eigen managementbedrijf gaat beginnen. "Vanaf het moment dat ik een racket oppakte, heb ik altijd geloofd dat ik voor veel meer dan de tennisbaan gemaakt was. Ik ben dolblij om de lancering van Coco Gauff Enterprises bekend te maken, een onderneming die mijn passie laat zien om een impact te maken. Niet alleen in het tennis, maar ook in business, filantropie en veel meer", schrijft de tennisster.

Trots

Gauff is enorm trots op haar nieuwe project: "Ik vind het mooi om iets te bouwen dat me de kans geeft om mijn eigen carrière in de hand te houden en ondertussen ook kansen te creëren terwijl ik blijf groeien als atleet, ondernemer en verschilmaker." Haar bedrijf wordt overigens onderdeel van het grotere WME, dat dan weer de zaken van Serena Williams en Novak Djokovic behartigt.

De keuze van de toptennisster om haar eigen bedrijf te beginnen heeft ook gevolgen: "Dat ik deze stap neem, betekent ook dat ik een geweldig hoofdtuk met Team 8 (haar vorige management, red.) afsluit. Ik ben dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan voor mij en mijn familie en weet dat ik met geweldige waarderen een mooie herinneringen terugkijk op die tijd." Ook Team 8 is een groot bedrijf in de tenniswereld, want voormalig topspeler Roger Federer is daar onderdeel van.

Prioriteiten

De fans van de Amerikaanse wereldtopper hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat het project invloed gaat hebben op haar spel: "Dit is slechts het begin van een spannende tijd voor mij en er komt nog veel meer aan. Dat zal ik binnenkort delen. Zoals altijd blijft tennis gewoon mijn grootste prioriteit."

Doorbraak op jonge leeftijd

Gauff kwam al op jonge leeftijd in de schijnwerpers te staan. De Amerikaanse brak in 2019 door nadat ze op Wimbledon als 15-jarige van haar legendarische landgenote Venus Williams wist te winnen. Gauff haalde in 2022 voor de eerste keer de finale van een grandslamtoernooi, maar verloor op Roland Garros van de Poolse Iga Swiatek.

De Amerikaanse pakte ruim een jaar na die nederlaag op het gravel in Parijs alsnog haar eerste grandslamtitel. Gauff was voor eigen publiek de sterkste op de US Open door Aryna Sabalenka in de finale te verslaan. In 2024 won de nog altijd slechts 21-jarige speelster ook nog de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Maatschappelijk betrokken

Gauff valt niet alleen op door haar prestaties op de baan, maar laat ook vaak van zich spreken buiten de baan. De Amerikaanse nam deel aan de Black Lives Matter-protesten en is een uitgesproken tegenstander van president Donald Trump.