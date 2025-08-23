Het tennisgeweld op de US Open barst bijna los. Van zondag 24 augustus tot en met zondag 7 september strijden de beste tennissers ter wereld om de prijzen op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vier Nederlandse singlespelers doen mee in New York. De loting is inmiddels geweest en hieronder lees je het volledige programma in de eerste ronde.

Nog voordat de eerste ballen in de enkelspeltoernooien werden geslagen, werd er in New York al een titel uitgedeeld. Het volledig veranderde gemengd dubbelspel werd al een week eerder afgewerkt en daar kwamen met Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Iga Swiatek ook een aantal spelers in actie die de komende weken hoge ogen hopen te gooien.

Titelverdedigers

Jannik Sinner en Aryna Sabalenka zijn op de US Open de titelverdedigers. De nummers 1 van de wereld rekenden vorig jaar allebei af met een thuisspeler in de finale. Sinner versloeg Taylor Fritz in de eindstrijd bij de mannen en Sabalenka was te sterk voor Jessica Pegula. Het was voor allebei ook de eerste keer dat ze de US Open wisten te winnen.

Zij behoren uiteraard ook dit jaar weer tot de favorieten, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Sinner krijgt natuurlijk weer concurrentie van Alcaraz en Djokovic, terwijl het ook voor Sabalenka met de aanwezigheid van onder anderen Swiatek, Coco Gauff en Madison Keys niet makkelijk zal worden om haar titel te prolongeren.

Nederlanders

In New York doen in ieder geval drie Nederlanders mee aan het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens zijn direct geplaatst. Van Griekspoor mag door zijn ranking het meeste verwacht worden, maar Van de Zandschulp keert terug op de plek waar hij in 2021 de kwartfinales haalde en vorig jaar stuntte hij in de tweede ronde tegen niemand minder dan Alcaraz. Jesper de Jong verzekerde zijn debuut via de kwalificaties.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

