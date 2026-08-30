Iemand moest de twijfelachtige eer hebben om de eerste geplaatste speler te worden op de US Open die uit de Grand Slam gegooid werd. Zondag was het echter wel heel vroeg raak. Bij de vrouwen was het meteen einde verhaal voor de nummer 27 van de plaatsingslijst. Ook bij de mannen was het al vroeg klaar voor een ongelukkige Brit.

De US Open op Flushing Meadows in New York was nog maar net twee uur begonnen toen de organisatie de eerste toptennisster al het toernooi zag verlaten. Barbora Krejcikova werd in twee sets afgetroefd door Kamilla Rakhimova uit Oezbekistan. De Tsjechische, nummer 28 van de wereld, boog na bijna twee uur haar hoofd na een nederlaag in twee sets: 7-6, 6-2.

Goed nieuws voor Aryna Sabalenka

Dat is meteen 'goed' nieuws voor Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Belarussische is namelijk haar eerste opponente van naam richting een goed verloop van de US Open al kwijt. Zij zou Krejcikova volgens planning treffen in een eventuele derde ronde, maar ziet nu sowieso een ongeplaatste speler op haar weg naar een mogelijke titel in New York.

De nederlaag van Krejcikova komt niet helemaal uit de lucht vallen, want in aanloop naar de US Open beleefde ze al een waardeloze voorbereiding. In de WTA-toernooien van Cincinnati en Toronto verloor ze telkens in de eerste ronde. Dat ze op hardcourt desondanks goed uit de voeten kan, toonde ze na Wimbledon. Na haar verloren vierde ronde op gras tegen landgenote en latere finaliste Karolina Muchova, won ze het hardcourttoernooi van Athene en bereikte ze in eigen land de halve finale. Daarna begon echter haar desastreuze reeks met nu drie nederlagen op rij in de eerste ronde.

Cameron Norrie ook de pineut

Bij de mannen was het op de eerste speeldag ook meteen einde verhaal voor Cameron Norrie. De als 29ste geplaatste Brit verloor met 3-1 in sets van Luca Van Assche. Norrie had het echter niet getroffen in zijn loting, want zijn Franse tegenstander behoorde tot de beste ongeplaatste spelers.

Mis niets van de US Open op Sportnieuws.nl. Volg via onze tennispagina het laatste nieuws, bekijk het prijzengeld en raadpleeg de tv-gids om te zien hoe je kunt kijken naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar.