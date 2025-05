Verdrietige toptennisster haalt uit na haatberichten over haar moeder, die in 2024 overleed

Linda Noskova heeft onthult dat ze vreselijke berichten heeft ontvangen na haar verlies op het toernooi in Rome. De berichten zouden gericht zijn aan haar moeder en de Tsjechische besloot in een veelzeggende post te reageren.

In de eerste ronde van het toernooi in de Italiaanse hoofdstad wist Noskova nog overtuigend af te rekenen met de Britse speelster Sonay Kartal. In twee sets behaalde de Tsjechische de laatste 32 van het toernooi, waar ze een lastige tegenstander trof. De achttienjarige tienersensatie Mirra Andreeva bleek uiteindelijk veel te sterk voor Noskova. De Russische won in twee sets overtuigend, waardoor het toernooi er voor Noskova op zit.

Haatberichten

Die nederlaag zorgde bij Noskova voor een fors aantal haatberichten. Die zouden voornamelijk gericht zijn op de moeder van de Tsjechische topspeelster. Noskova besloot daarom via haar Instagram te reageren op de berichten. 'Aan iedereen die iets over mijn moeder heeft gezegd na mijn verlies, speciaal op moederdag: ik hoop dat je ooit iets van medeleven in je hart zult vinden.'

Na haar story kreeg Noskova online veel steun. 'Wat een verdrietige wereld leven we in. Sommige mensen hebben echt geen hart', vertelt een van haar fans via sociale media. In 2024 verloor Noskova haar moeder na een ziektebed.

Sensatie op Australian Open: als eerste geplaatste Iga Swiatek verliest van 19-jarige debutante Linda Noskova heeft in de derde ronde van de Australian Open voor een grote verrassing gezorgd. De 19-jarige Tsjechische, die voor het eerst meedoet aan het hoofdtoernooi in Melbourne, schakelde in een spannende driesetter de als eerste geplaatste Iga Swiatek uit: 3-6 6-3 en 6-4.

Carrière

Noskova is al maanden niet in een uitstekende vorm. In 2024 haalde ze de kwartfinale van de Australian Open, tot nu toe haar beste resultaat op een Grand Slam. Ook speelt Noskova veel dubbeltoernooien. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs haalde ze de halve finale van het toernooi.