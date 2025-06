In het kwalificatietoernooi voor Wimbledon zijn er geen Nederlanders meer over, maar er is toch nog een linkje naar ons land te vinden. De Australische Emerson Jones heeft namelijk een relatie met een Nederlands tennistalent en zij maakt veel indruk in de kwalificaties.

De 16-jarige Jones is de vriendin van niemand minder dan Mees Röttgering, die eerder dit jaar zijn debuut maakte op het ABN Amro Open in Rotterdam. De Nederlander is precies één jaar ouder dan de Australische. Beiden werden op 7 juli geboren, maar Röttgering kwam in 2007 ter wereld en Jones in 2008.

De twee staan allebei te boek als groot talent, want zowel Jones als Röttgering haalde de eerste positie op de wereldranglijst bij de junioren. Ze timmeren inmiddels ook op de ranking voor de senioren aan de weg, maar dat gaat bij Jones wat sneller dan bij haar Nederlandse vriend. De Australische is de nummer 209 van de wereld en mag daardoor ook meedoen aan het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Daar is Röttgering als nummer 649 bij de mannen nog niet aan toe.

Krankzinnige partij

Jones speelde dinsdag in de kwalificaties voor het grandslamtoernooi een van de krankzinnigste partijen van de eerste ronde. Ze nam het op tegen de Kroatische Antonia Ruzic, die meer dan honderd plekken hoger staat. Jones leverde in de eerste game haar servicegame in, maar walste vervolgens over Ruzic heen door zes games op rij te winnen.

De Kroatische sloeg echter keihard terug. Ze was in de tweede set oppermachtig, verloor slechts zeven punten en pakte de set met 6-0. Ruzic leek het momentum te hebben om de zege te pakken, maar niets bleek minder waar. In de beslissende set was het weer de beurt aan Jones om zes games op rij te winnen en dat leverde een krankzinnige uitslag op: 6-1, 0-6, 6-0.

Debuut op Wimbledon dichtbij

Jones was op woensdag ook te sterk voor de Servische Lola Radivojevic (6-4, 6-4) en heeft dus nog maar één zege nodig om haar debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon te mogen maken. De Australische moet donderdag zien af te rekenen met de Française Diane Parry.

De 16-jarige Jones maakte in eigen land op de Australian Open eerder dit jaar al haar debuut op een grandslamtoernooi, maar dat was niet helemaal op eigen kracht. De organisatie gaf haar toen een wildcard. Jones verloor vervolgens met duidelijke cijfers van topspeelster Elena Rybakina in de eerste ronde: 1-6, 1-6.

Juniorentoernooi

Waar Röttgering dit jaar niet meer bij de junioren in actie komt, doet Jones dat nog wel. Ze was op de Australian Open en Roland Garros als eerste geplaatst in het meisjestoernooi, maar verloor beide keren in de halve finale. Ook op Wimbledon is ze weer van de partij bij de junioren en dus kan het weleens een druk toernooi gaan worden.