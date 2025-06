De Franse tennissensatie Loïs Boisson, die recent de halve finale haalde op Roland Garros, heeft geen wildcard gekregen voor Wimbledon. Een opvallend besluit dat bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As voor grote verbazing zorgt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

“We hebben het de afgelopen tijd al vaker over Boisson gehad”, begint Van As. “Ze kwam in het nieuws omdat haar tegenstander haar beschuldigde van stank. Dat vonden wij toen al super lullig en zielig. Een paar weken later speelde ze natuurlijk echt een ongelofelijk toernooi op Roland Garros.”

Geen wildcard

“Ze steeg van plek 361 naar 65 op de wereldranglijst”, vervolgt ze. “Dan denk je: Wimbledon komt eraan, dus ze is sowieso geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar… niets is minder waar. Ten tijde van de deadline stond ze nog niet in de top 100 en ze heeft dus ook geen wildcard gekregen.”

De toekenning van de wildcards roept veel vragen op. “Zeven van de acht zijn naar Britse tennissers gegaan. Dat vind ik wel vreemd hoor”, zegt Van As.

Hoog is het daar volledig mee eens: “Ongelofelijk! Dat je een voorkeur hebt voor Britse spelers snap ik nog wel. Dat kan publiek trekken, maar kom op… Iemand die zo’n doorbraak heeft gehad op Roland Garros en vanuit plek 361 naar plek 69 en dan niet eens haar uitnodigen?”

Ze vervolgt: “Ook al is die deadline al geweest. Ik vind dat zo’n raar verhaal. Het is gewoon lullig. Zij heeft hartstikke goed gepresteerd. Super positief in het nieuws geweest. Zij heeft die wildcard wel verdiend.”

Laatste kans gaat in rook op

Boisson had desondanks nog een kans om zich te plaatsen. “Ze kan zich nog via het kwalificatietoernooi plaatsen, maar dan moet ze wel drie potjes winnen”, legt Hoog uit. Van As vraagt zich af: “Zou dat dan niet extra spannend zijn? Je weet gewoon: ik had er al kunnen staan als die deadline nét wat later was geweest.”

“Zeker weten”, zegt Hoog. “Je wilt gewoon naar Wimbledon, helemaal als je in zo’n goede flow zit. Boisson heeft de smaak nu te pakken en wil meer, dus er zal druk op haar schouders liggen. Maar aan de andere kant: ze heeft ook enorm veel vertrouwen gekregen.”

Het lijkt er echter op dat de druk de overhand heeft genomen bij Boisson, want ze verloor dinsdag al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. De Canadese Carson Branstine was in drie sets te sterk en dus kan Boisson fluiten naar deelname aan Wimbledon.

Wimbledon begint binnenkort

Het prestigieuze Grand Slam-toernooi in Londen gaat van start op maandag 30 juni. De ogen zullen ongetwijfeld ook gericht zijn op het kwalificatietoernooi, waar ook een aantal Nederlanders meedoen.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de meest opvallende sportmomenten van de week. In deze aflevering: het moederschap van Ireen Wüst én natuurlijk Jong Oranje, dat met tien man van Portugal won en de halve finale bereikte. Ook wordt alvast vooruitgeblikt op het EK voor de voetbalvrouwen, dat op 2 juli begint in Zwitserland. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: