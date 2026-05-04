Tennisster Anastasia Potapova zorgde afgelopen week voor een unieke prestatie bij het WTA-toernooi in Madrid en dat heeft haar op de wereldranglijst enorm geholpen. De vriendin van Tallon Griekspoor maakt daar maandag namelijk een enorme sprong.

Voor Potapova leek het toernooi in Madrid op een enorme deceptie uit lopen na haar nederlaag in de laatste kwalificatieronde tegen Sinja Kraus, de nummer 104 van de wereld. Doordat voormalig Australian Open-kampioene Madison Keys zich vlak voor de start van het hoofdtoernooi echter afmeldde, mocht de in Rusland geboren Potapova als lucky loser alsnog meedoen.

Van dat gelukje maakte ze optimaal gebruik, want ze presteerde iets wat nog nooit iemand eerder gelukt was in het vrouwentennis. Ze stuntte onder meer tegen Elena Rybakina en Jelena Ostapenko en werd de eerste lucky loser ooit die de halve finales van een WTA 1000-toernooi wist te bereiken. Daarbij ontving ze ook nog hulp van Griekspoor, want hij wist haar tijdens de spannende kwartfinale met opmerkingen vanaf de tribune kalm te houden.

Potapova maakt enorme sprong

Potapova sneuvelde in de halve finale uiteindelijk tegen de latere winnares Marta Kostyuk, maar hield wel flink wat punten over aan haar prestatie in Madrid. Daardoor maakte ze op de wereldranglijst maandag een enorme sprong. Potapova stijgt van plek 56 naar de 38e plaats.

De voor Oostenrijk uitkomende tennisster komt daarmee ook weer wat dichter in de buurt van haar hoogste notering ooit. Drie jaar geleden stond ze namelijk al eens op de 21e plek. Toeval of niet: dat is ook de hoogste positie die Griekspoor ooit heeft gehaald. De Nederlander steeg zelf ook twee plekken en is op dit moment de nummer 31 bij de mannen.

Kwalificaties in Rome

Potapova zal hopen om in Rome komende week nog verder te gaan klimmen, maar dan moet ze wel de kwalificaties overleven. Ze zou met haar 38e positie normaal gesproken rechtstreeks worden toegelaten tot het hoofdtoernooi in Rome, maar de inschrijvingslijsten sluiten zes weken voor het begin van het toernooi.

De ranking die ze toen had, bepaalt dus of ze mee mag doen en op dat moment stond Potapova nog een stuk lager. Daardoor moet ze in Rome eerst twee wedstrijden winnen om mee te mogen doen aan het hoofdschema.