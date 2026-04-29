Tennisster Anastasia Potapova heeft een nieuwe mijlpaal in haar carrière bereikt. De vriendin van Tallon Griekspoor leek woensdag in de kwartfinales in Madrid ten onder te gaan aan de zenuwen, maar trok tegen Karolina Pliskova alsnog aan het langste eind nadat de Nederlandse tennisser plotseling het stadion betrad: 6-1, 6-7, 6-3. Daarmee staat Potapova, die haar vriend na afloop bedankte, voor het eerst in de halve finale van een WTA 1000-toernooi.

Potapova stond in 2023 nog op de 21e plek van de wereldranglijst, maar na een moeizaam begin van dit jaar zakte ze aan het eerder deze maand naar plaats 97. Vanaf dat moment heeft de voor Oostenrijk uitkomende tennisster plotseling de vorm weer gevonden, want ze haalde in Linz al knap een finale en in Madrid is ze ook geweldig op dreef.

Dat terwijl de vriendin van Griekspoor eigenlijk niet mee had mogen doen aan het hoofdtoernooi. Ze verloor vorige week nog in de kwalificaties, maar doordat topspeelster Madison Keys getroffen werd door het gevreesde virus in Madrid werd Potapova alsnog toegelaten tot het hoofdschema.

Van dat gelukje maakt ze als lucky loser optimaal gebruik. Ze rekende maandag al af met Australian Open-kampioene Elena Rybakina en twee dagen later bond ze ook Pliskova aan de zegekar, al ging dat niet makkelijk. De Tsjechische is een grote naam in de tenniswereld, want in 2017 stond ze op de eerste plek van de wereldranglijst en ook haalde ze in het verleden in de finale van de US Open en Wimbledon. Die verloor ze wel allebei.

Zenuwen spelen Potapova parten

Door blessureleed viel Pliskova uit de top-1000, maar door een sterke start aan het jaar is ze inmiddels alweer op plek 197 te vinden. Tegen Potapova kwam ze er echter lange tijd niet aan te pas. De in Rusland geboren tennisster pakte de eerste vijf games van de partij en had na 24 minuten de eerste set binnen.

In de tweede set leek Potapova het duel te beslissen toen ze op 3-3 een break plaatste, maar even later sloegen de zenuwen toe. De Oostenrijkse slaagde er tot twee keer toe niet in om de wedstrijd uit te serveren en liet daarbij drie matchpoints liggen. Pliskova dwong een tiebreak af en was daarin de sterkste.

Ommekeer na entree Griekspoor

Toen de Tsjechische vervolgens een 3-1 voorsprong nam, leek Potapova op weg naar een van de pijnlijkste nederlagen in haar loopbaan. Er zat echter nog een laatste twist in de partij nadat Griekspoor plotseling plaatsnam in haar box.

De Nederlander moest woensdag zelf dubbelen in Madrid, maar kon na zijn nederlaag met de Amerikaan Brandon Nakashima nog net het laatste deel van de partij van Potapova meepakken. Dat gaf zijn geliefde vleugels, want Potapova won vijf games op rij en greep daarmee alsnog de overwinning. Dat leverde haar een duim op van Griekspoor.

De Oostenrijkse bedankte haar Nederlandse vriend na afloop: "Ik was mentaal weg en geloofde er niet meer in. Dit is de eerste keer dat ik het zeg: groot respect voor mijn vriend, die net op tijd kwam. Hij heeft me gered. Hij bleef zeggen dat ik het kon en dat ik door moest gaan. Ik denk dat hij het vooral gedaan heeft. Ik speelde en hij kreeg me er mentaal doorheen."

Mijlpaal

De vriendin van Griekspoor bereikte na drie verloren kwartfinales voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van een WTA 1000-toernooi. Ze is ook de eerste lucky loser ooit die daarin slaagt. In de halve finale treft ze de winnares van de partij tussen Marta Kostyuk uit Oekraïne en de Tsjechische Linda Noskova.