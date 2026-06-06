Maja Chwalinska verloor zaterdag vrij kansloos in de finale van Roland Garros van Mirra Andreeva. Toch kan de Poolse terugkijken op een waar tennissprookje. Na afloop stak ze de hand in eigen boezem en bood ze het publiek haar verontschuldigingen aan. Ook had ze nog een speciaal woordje over voor haar 'irritant goede' tegenstander.

Voor Maja Chwalinska kwam er zaterdagmiddag een eind aan een ware tennisdroom. Als nummer 114 van de WTA-ranking behaalde ze via de kwalificaties onverwachts de finale. Daarin was wereldtopper Mirra Andreeva echter veel te sterk: 6-3, 6-2.

Excuses

Tijdens de prijsuitreiking na afloop liet de 24-jarige Chwalinska zich direct van een openhartige kant zien. Eerst feliciteerde ze haar tegenstander, waarna ze al lachend een opvallende opmerking over haar maakte. "Hallo allemaal, allereerst gefeliciteerd Mirra. Je bent zo'n ongelooflijke speelster. Je bent zo jong en getalenteerd", begon de Poolse. "Het is zo irritant!" Het leidde tot een lach op de gezichten van de fans op Court Philippe-Chartrier.

Vervolgens stak Chwalinska op ludieke wijze de hand in eigen boezem. Ze bood haar excuses aan het publiek aan voor het feit dat de finale allesbehalve spannend was. "Ik wilde dat jullie een betere wedstrijd hadden kunnen zien, maar Mirra was gewoon te goed voor me. Dus ik denk dat het allemaal haar schuld is!", grapte de Poolse. "Ik heb mijn best gedaan en het spijt me. Heel erg bedankt, ik zal deze drie weken zeker niet vergeten."

Levensveranderend toernooi

Ook richtte de tennisster uit het zuiden van Polen zich nog tot haar begeleiding, voor wie het niet altijd even leuk was. "Ik weet dat ik soms niet zo makkelijk in de omgang ben. Heel erg bedankt dat jullie me zijn blijven steunen en elke dag met me hebben samengewerkt. Ik zal mijn best doen en doorgaan."

Op het eind kreeg Chwalinska nog een luid applaus van de aanwezige fans. Deze editie van Roland Garros zal ze nooit meer vergeten en is wellicht een opmars richting de absolute wereldtop. "Parijs zal voor altijd in mijn hart blijven. Merci", besloot de nieuwe nummer 21 van de wereld. Het waren levensveranderende weken voor haar. Zowel sportief gezien als financieel, daar ze een indrukwekkend bedrag aan prijzengeld ontving.

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