Roland Garros nadert inmiddels de ontknoping. Dit weekend staan de finales bij de vrouwen en mannen op het programma. Jannik Sinner werd verrassend vroeg uitgeschakeld, waardoor andere tennissers hun kansen ruiken. Tennisicoon Andre Agassi vindt het maar raar dat de Italiaanse nummer één er al lang en breed uitligt.

Jannik Sinner hoopte tijdens deze editie van Roland Garros eindelijk eens om zijn Career Grand Slam te completeren met de zege in Parijs. Vooral door het ontbreken van eeuwige rivaal Carlos Alcaraz waren alle ogen op hem gericht. Maar de Italiaanse nummer één van de wereld verloor verrassend genoeg al in de tweede ronde van Juan Manuel Cerundolo. Dat kwam vooral door de hitte. Icoon Andre Agassi meent dat Sinner grondig iets moet aanpassen.

Slechte voorbereiding

"Dat Sinner zo snel uitviel was enorm opvallend", begint Agassi bij TNT Sports. "Ik weet niet of we hem daar al genoeg op hebben aangesproken." De Amerikaanse oud-tennisser vindt het vooral opvallend dat Sinner het niet langer volhield in de hitte in Parijs. "Vorig jaar speelde hij nog vijfenhalf uur in de finale. Nu was hij echter veel sneller al uitgeput."

De 56-jarige Amerikaan denkt dat het vooral komt door de matige voorbereiding van Sinner. "Er zit een verschil tussen fit zijn en goed voorbereid zijn. Ik wil hem wijzen op een tekortkoming in die voorbereiding, want daar kun je iets aan veranderen", vervolgt Agassi. "Het is niet dat hij niet hard werkt of niet fit genoeg is."

'Geen excuus'

"Ik weet zeker dat hij een team van artsen om zich heen heeft. Dus moet hij uitzoeken wat hij moet veranderen. Het moet haast wel iets met zijn vochtbalans zijn", denkt Agassi. "Ik vraag me af of hij daar wel serieus mee bezig is. Dat trek ik in twijfel."

"Ik weet niets over zijn voorbereiding. Ik weet dat hij vijfenhalf uur kan spelen. Dat heeft hij bewezen. Ik weet dat hij op dit moment de beste speler ter wereld is, maar ik weet ook dat er geen excuus is voor hem om na 1 uur en 45 minuten al tegen een muur aan te lopen", besluit Agassi, die Sinner dus oproept om zich nog optimaler voor te bereiden. Alleen dan kan de Italiaan ook presteren in extremere omstandigheden

Nu moet hij zondag toekijken hoe Alexander Zverev en Flavio Cobolli gaan strijden om de titel.

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