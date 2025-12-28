Tim van Rijthoven kende in zijn tenniscarrière veel hoogtepunten en dieptepunten. De Nederlander won het grastoernooi in Rosmalen, maar moest door vele blessures op 28-jarige leeftijd stoppen. Richting het eind van het jaar kijkt Van Rijthoven nog één keer terug op die eigenlijk veel te korte loopbaan.

Van Rijthoven begon op jonge leeftijd met tennissen, maar beleefde in 2022 het absolute hoogtepunt van zijn carrière. De toen 25-jarige tennisser tikte in de finale van ATP Rosmalen wereldtopper Daniil Medvedev van de baan af en won de grootste titel in zijn loopbaan. Van Rijthoven werd gebombardeerd tot een van de grootste talenten ooit, maar in de jaren na zijn zege op het Brabantse gras, zakte zijn carrière langzaam in elkaar.

Blessures, baby en hobby's

De in Roosendaal geboren tennisser kreeg meer en meer te maken met blessures. Vooral zijn rechterarm bleek een plaaggeest, waar hij blessures aan zijn elleboog, pols en oksel aan opliep. Van Rijthoven bleef maar sukkelen en hakte afgelopen zomer een knoop door. Op 28-jarige leeftijd besloot hij het tennissen vaarwel te zeggen. Van Rijthoven focust zich tegenwoordig op zijn pasgeboren dochter Luna en op andere hobby's als wielrennen en marathons lopen.

In gesprek met de NOS vertelt Van Rijthoven dat zijn grootste reden om te stoppen was dat 'zijn lichaam niet voorbestemd was voor toptennis'. De oud-speler vindt dat hij 'meer naar zijn lichaam had moeten luisteren' en deed dat dus wel toen hij besloot te stoppen. Van Rijthoven heeft genoten van zijn tennisloopbaan, maar het heeft hem ook fysiek veel gekost. Zijn elleboog was uiteindelijk dermate belast dat hij moest stoppen.

'Raad het mijn dochter af om prof te worden'