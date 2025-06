De Spanjaard Carlos Alcaraz won zondag zijn tweede titel in korte tijd. Na de eindzege op Roland Garros pakte hij met Queen's 'maar' een ATP 500-toernooi. De reden achter het succes: Ibiza.

Alcaraz lijkt momenteel schier onverslaanbaar. Zijn cijfers over 2025 zijn indrukwekkend: 37 overwinningen en slechts vijf nederlagen. De laatste dateert alweer van 20 april, toen hij in de finale van het ATP-toernooi van Barcelona verloor van Holger Rune. Zijn statistieken waren dus bijna nóg indrukwekkender.

In de finale op het iconische Queen's was Alcaraz in drie sets te sterk voor de Tsjech Jiri Lehecka, die hij omschreef als 'een nachtmerrie om tegen te spelen'.

Dagen op Ibiza

Na zijn eindzege op Roland Garros eerder deze maand vloog Alcaraz naar Ibiza voor een paar dagen welverdiende rust, al zag dat er alles behalve uit. Hij nam shotjes met voetballer Sergio Reguilón bij het populaire Ushuaïa. "De dagen op Ibiza hebben me enorm geholpen. Ik had even het gevoel dat ik geen tennisser was", sprak Alcaraz na afloop.

"Ik kon gewoon een beetje genieten van het leven met mijn vrienden, plezier maken, van die dagen genieten en daarna met meer energie en zin om weer te spelen weer op de baan staan", verzekerde hij. "Veel mensen vragen me: Ga je terug? Ik blijf hier in Londen. Ik neem mijn vrije dagen om uit te rusten, te genieten en ga dan terug om Wimbledon zo goed mogelijk voor te bereiden."

Favoriet voor Wimbledon

Na drie toernooizeges op rij, want Alcaraz won ook in Rome, gaat de Spanjaard als grote favoriet naar Wimbledon. Zijn statistieken op het snelle gras zijn indrukwekkend: hij speelde in zijn carrière 32 partijen op gras en won er liefst 29. In de afgelopen drie jaar verloor hij slechts één van zijn 26 duels op de ondergrond. Alleen de Brit Jack Draper wist hem vorig jaar op Queen's een keertje te verslaan.

Geluk in tennis hervonden

Het draait als een tierelier sinds Alcaraz, nadat hij op het masterstoernooi van Miami teleurstellend werd uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij won 27 van zijn 28 partijen. Daarvoor drukte Alcaraz even op de resetknop.

"Ik voelde zoveel haat toen ik verloor in Miami," onthulde hij. "In plaats van te trainen daarna, nam ik een pauze en ging ik met mijn familie naar Cancun. En dat was de sleutel. Ik kreeg mijn plezier terug en begon weer te genieten van het tennissen."