Wimbledon begint over slechts tien dagen en de bookmakers komen al met hun voorspellingen: wie gaat er dit jaar met de iconische beker vandoor in Londen?

Graservaring, mentale kracht en de power van de service zullen waarschijnlijk doorslaggevend zijn. Hoewel de bookmakers wederom een duel tussen Alcaraz en Sinner voorspellen, kan het legendarische gras verrassingen opleveren en elke kleine fout genadeloos afstraffen. Wimbledon begint dit jaar op 30 juni en duurt tot en met 13 juli.

Volgens de meest betrouwbare bookmakers zijn Carlos Alcaraz en Jannik Sinner de topfavorieten, terwijl Novak Djokovic een serieuze kanshebber blijft op de derde plaats. Jack Draper zou kunnen verrassen op eigen bodem en ook Taylor Fritz maakt een kans als alles op zijn plek valt. Volgens Smartbettingguide zijn dit de kanshebbers voor de titel.

Carlos Alcaraz: Kans op winst - 40%

Toptennisser Alcaraz won eerder deze maand Roland Garros, hoewel hij in de finale tegen Sinner flink moest knokken. Niet dat hij slecht speelde, integendeel, Sinner was gewoonweg fenomenaal.

De Italiaan had zelfs drie matchpoints op rij, maar wist die niet te verzilveren. Alcaraz draaide de wedstrijd om. Gezien het feit dat hij al twee keer Wimbledon heeft gewonnen, en vorig jaar relatief eenvoudig, is het niet verwonderlijk dat de bookmakers hem als topfavoriet zien. Er zijn twijfels, met name over zijn service, die niet van wereldklasse is, maar Alcaraz heeft al vaak genoeg laten zien dat hij dergelijke tekortkomingen kan overwinnen. Hij is titelverdediger in Londen, en gelooft naar niet dat Novak Djokovic een van de belangrijkste kanshebbers voor de titel is.

Jannik Sinner: Kans op winst - 40%

Opvallend genoeg heeft Jannik Sinner exact dezelfde winkans als Alcaraz. Een belangrijke reden hiervoor is zijn fantastische vorm sinds zijn terugkeer na een schorsing van drie maanden wegens het gebruik van clostebol.

Hij haalde de finale van zowel het Masters in Rome als Roland Garros. Beide keren was hij heel dicht bij de overwinning, maar werd hij gestopt door Alcaraz. Op gras zou Sinner echter nog beter uit de voeten kunnen. Hij versloeg Alcaraz in hun enige onderlinge duel op gras en heeft ook een voordeel met zijn service, wat op deze ondergrond cruciaal kan zijn. Daarom geven de bookmakers Sinner dezelfde kansen als de Spanjaard.

Novak Djokovic: Kans op winst - 18%

Djokovic was geen topfavoriet voor Roland Garros, maar bewees dat hij nog steeds veel in zijn mars heeft. Gedurende het hele toernooi speelde hij op een uitzonderlijk hoog niveau. Uiteindelijk sneuvelde hij tegen Sinner.

In de afgelopen twee jaar bereikte Djokovic de Wimbledon-finale. Op gras is hij nog steeds enorm gevaarlijk, en weinigen kunnen hem op deze ondergrond evenaren. Daardoor wordt hij momenteel beschouwd als de derde kanshebber op de titel. Een ander groot voordeel? Hij weet wat het is om te winnen. Sinner heeft Wimbledon nog nooit gewonnen, Alcaraz twee keer. Djokovic is echter al zevenvoudig kampioen.

Jack Draper en Taylor Fritz

Jack Draper staat bij de vijf grootste kanshebbers dankzij zijn bewezen vermogen om, als zijn spel op gang komt, een zeer lastige tegenstander te zijn. Bookmakers geven hem 11 procent kans op Wimbledon-winst. Draper heeft ook de steun van het thuispubliek, wat hem extra motiveert. Taylor Fritz is momenteel de vijfde kanshebber op de Wimbledon-titel, wat geen verrassing is. Hij heeft ervaring op gras, won vorig jaar toernooien op deze ondergrond en was toen dicht bij de halve finale. De bookmakers geven hem 4 procent kans op de titel.

Aryna Sabalenka favoriet bij de vrouwen

Aryna Sabalenka is de topfavoriete in het vrouwentennis op Wimbledon. De 27-jarige staat momenteel eerste op de WTA-ranglijst. Toch kwam ze op dit toernooi nog nooit verder dan de halve finale, en in de afgelopen drie jaar miste ze twee edities. Voormalig nummer één van de wereld, Iga Świątek, is een andere speelster om in de gaten te houden op Wimbledon. Ze heeft vijf Grand Slam-titels, maar vier daarvan waren op Roland Garros. Haar beste Wimbledon-resultaat was in 2023, toen ze de kwartfinale bereikte.