Coach van Carlos Alcaraz grijpt in na feestjes: 'Niet vergeten dat je een tennisser bent'

Carlos Alcaraz versloeg Jannik Sinner in de finale van Roland Garros met een geniale comeback. De vijfvoudig Grand Slam-winnaar vertrok vervolgens naar Ibiza om het succes te vieren. Zijn coach, Juan Carlos Ferrero, moest hem echter wel scherp houden.

De 22-jarige Spanjaard redde drie matchpoints voordat hij uiteindelijk met 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 wist te winnen en zijn titel prolongeerde. Kort na die overwinning werd duidelijk dat Alcaraz zijn overwinning in stijl wilde gaan vieren. Hij pakte namelijk zijn spullen om lekker te feesten op Ibiza, iets wat hij graag doet.

Druk schema

Zijn trainer moest hem echter wel even aanspreken op de trip, en hem helpen herinneren dat er een druk schema aankomt. “Hij schakelt even helemaal uit. Gisteren zei ik tegen hem dat hij ervan moest genieten, want hij heeft het verdiend. Maar ook dat hij niet moet vergeten dat hij een tennisser is", aldus Ferrero tegenover El Larguero.

Alsnog vindt de coach dat een beetje genieten er wel bij hoort. "We weten hoe hij is, zulke dagen passen goed bij hem. Hij zal terugkomen met frisse energie en in een goede mentale staat. Het gaat niet alleen om feesten, maar om even helemaal loskomen van alles, niet aan tennis denken en gewoon tijd doorbrengen met zijn vrienden — zoals elke andere 22-jarige jongen.”

Onverwachte comeback

Na de indrukwekkende overwinning van Alcaraz sprak Ferrero ook over hoe hij zelf niet had gedacht dat het mogelijk zou zijn voor de Spanjaard om zich vanuit zo’n moeilijke positie alsnog naar de titel te knokken. “In de derde set stond hij ook een break achter nadat hij al twee sets had verloren. Als je dan op je stoel zit, begin je te denken: misschien heeft Jannik nog geen enkele set verloren en ik sta twee sets achter — het wordt heel moeilijk om dit om te draaien.”

Hij vervolgde: "Maar ik denk dat zijn kracht is dat hij altijd blijft geloven, tot het allerlaatste punt. Hij blijft proberen en proberen. In de vierde set stond hij 0-40 achter bij 5-3, en hij keek naar mij en maakte nog steeds dat gebaar met zijn racket, alsof hij zei: 'we zijn er nog, we geven niet op, vamos'. Ik ga niet zeggen dat ik er op dat moment nog in geloofde, bij 5-3 en 0-40. Maar met Carlos is alles mogelijk — en hij deed het opnieuw. Een geweldige prestatie.”

Goed gezelschap

Tijdens zijn tripje naar Ibiza was Alcaraz ook met goed gezelschap. Zo plaatste Sergio Reguilon, die voor clubs als Sevilla, Atletico Madrid, Manchester United en Real Madrid heeft gespeeld, een foto samen met de winnaar van Roland Garros. 'Tradities', schreef de voetballer bij de foto. Alcaraz deelde dezelfde foto op zijn Instagram-story.