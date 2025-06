Carlos Alcaraz houdt bijzonder weinig over aan zijn eindzege op Roland Garros. De Spaanse toptennisser hoorde van een expert al dat er in zijn thuisland een aanslag van liefst 46 procent wacht over het prijzengeld wat Alcaraz bij elkaar sloeg in Parijs. Maar in een officiële verklaring wordt de belastingafdracht tot in de puntjes uitgelegd. Wat blijkt: hij moet óók in Frankrijk de staat financieren.