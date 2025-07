Jannik Sinner heeft op indrukwekkende wijze revanche genomen op Carlos Alcaraz. In de finale van Wimbledon was de Italiaan na een geweldig optreden duidelijk te sterk voor de kampioen van de afgelopen twee jaar: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Het is voor Sinner zijn eerste titel op Wimbledon en zijn vierde Grand Slam in totaal.

Alcaraz mocht met veel vertrouwen beginnen aan de finale, want hij won zijn laatste twintig duels op Wimbledon en had ook nog eens de laatste vijf ontmoetingen met Sinner gewonnen. Hun laatste onderlinge partij was de zinderende finale op Roland Garros van vorige maand. Sinner kwam toen met 2-0 in sets voor en kreeg drie matchpoints, maar zag Alcaraz er toen toch met de beker vandoor gaan. Die klap kwam aan, maar op het heilige gras in Londen sloeg hij keihard terug.

Ex-toptennisser Richard Krajicek maakt samen met vrouw Daphne Deckers gewaagde keuze op Wimbledon na zware operatie Voormalig tennistopper en Wimbledon-winnaar Richard Krajicek zit zondag op de tribune bij de finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Dat is best een risico, want eerder liet de 53-jarige weten dat hij na zijn ingrijpende hartoperatie moet wennen aan de spanning die finales met zich meebrengen. Dat ondervond hij vorige maand toen de twee toptennissers elkaar troffen op Roland Garros.

Hoog niveau in finale

Sinner en Alcaraz hadden even nodig om het ritme te vinden, maar toen ze dat eenmaal hadden gevonden, gingen ze helemaal los. De Italiaan kwam met 4-2 voor in de eerste set, maar vanaf toen was het woord aan de Spaanse titelverdediger. Alcaraz pakte vier games op rij en sleepte met een weergaloos punt de set binnen.

Bizar incident legt Wimbledon-finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz stil: 'Dit kan alleen hier' Jannik Sinner en Carlos Alcaraz schotelden de tennisliefhebbers op Wimbledon in de finale een schitterend duel voor, maar niet iedereen op de tribunes had oog voor wat er op de baan gebeurde. Een bizar incident zorgde namelijk voor wat oponthoud tijdens de finale.

De Spanjaard hoopte door te drukken en zijn hattrick aan titels te voltooien, maar hij begon erg zwak aan de tweede set en leverde direct zijn servicegame in. Sinner werkte vervolgens op zijn beurt een breakpoint weg en begon daarna steeds beter te spelen. Hij liet zich niet afleiden door een bizar moment en bracht de partij in balans door de tweede set op zijn beurt na een prachtige rally binnen te slepen.

Foutloze Sinner dwingt Alcaraz tot wanhoop

Sinner bleef nagenoeg foutloos spelen in de derde set en daarmee dreef hij Alcaraz tot wanhoop. De Spanjaard voelde constant de druk van zijn tegenstander en bij een 4-4 stand ging het fout voor de titelverdediger. Sinner brak Alcaraz, serveerde de set moeiteloos uit en had nog maar één set nodig voor de titel.

Ex-toptennisser Richard Krajicek maakt samen met vrouw Daphne Deckers gewaagde keuze op Wimbledon na zware operatie Voormalig tennistopper en Wimbledon-winnaar Richard Krajicek zit zondag op de tribune bij de finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Dat is best een risico, want eerder liet de 53-jarige weten dat hij na zijn ingrijpende hartoperatie moet wennen aan de spanning die finales met zich meebrengen. Dat ondervond hij vorige maand toen de twee toptennissers elkaar troffen op Roland Garros.

Dat zal voor een kleine déjà vû hebben gezorgd bij Sinner, want in Parijs kwam Alcaraz vanuit geslagen positie terug. De Italiaan had zich duidelijk voorgenomen om dat deze keer niet te laten gebeuren, want hij bleef het initiatief nemen en bracht de Spanjaard al snel weer in de problemen. Bij een 1-1 stand kreeg Sinner een breakpoint en die benutte hij met een schitterende return langs de lijn.

Sinner houdt zenuwen in bedwang

Het is niet niks om voor de eerste keer Wimbledon te winnen en even leek dat besef bij Sinner ook in te dalen. Alcaraz kreeg in de achtste game na een aantal missers van de nummer één van de wereld plotseling twee kansen om terug te breken. Hij hielp die met twee gemiste forehands om zeep en dat bleek de beslissende tik.

Sinner serveerde bij 5-4 voor de titel en waar dat het moment was waarop het in Parijs helemaal foutging, hield hij deze keer het hoofd koel. De Italiaan werd na ruim drie uur tennis de eerste Italiaanse winnaar ooit op Wimbledon.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.